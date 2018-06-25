Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor Trabzon dünya Bursa bilim
Festival sizi bekliyor
Festival sizi bekliyor
IMF iddiaları yalanladı
IMF iddiaları yalanladı
Borsa'da işlem görecek
Borsa'da işlem görecek
Güvenlik uyarısı
Güvenlik uyarısı
Denize rüzgar santrali
Denize rüzgar santrali

Meclisin ekonomi vitrini şekillendi

- Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile siyasette yeni bir dönem başlarken, iktisatçı birçok siyasetçi de milletvekili seçildi - Kalkınma Bakanı Elvan Mersin'den, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan Kars'tan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak İstanbul'dan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba Şanlıurfa'dan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Malatya'dan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu Adana'dan yeniden milletvekili oldu - CHP'nin ekonomi vitrininde yer alan Selin Sayek Böke, Mehmet Akif Hamzaçebi, İlhan Kesici, Faik Öztrak, Abdüllatif Şener, Aykut Erdoğdu, MHP'den Erkan Akçay, Erhan Usta, Mevlüt Karakaya, Mustafa Kalaycı, İYİ Parti'den eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, HDP'den Sezai Temelli ve Garo Paylan milletvekili seçilenler arasında yerini aldı

Meclisin ekonomi vitrini şekillendi

ANKARA (AA) - ZEYNEP AKYIL - Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi ile siyasette yeni bir dönem başlarken, iktisatçı birçok siyasetçi de milletvekili olmayı başardı.

AA muhabirinin 24 Haziran genel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarından derlediği bilgilere göre, 27. Dönem'de Mecliste partilerin ekonomi kurmayı olarak yerini alacak isimler belli oldu.

Buna göre, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Mersin'den, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Kars'tan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak İstanbul 1. Bölge'den, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu Adana'dan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Şanlıurfa'dan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Malatya'dan yeniden milletvekili seçildi.

AK Parti'nin ekonomist kökenli bakanlarından Nurettin Canikli İstanbul 1. Bölge 2. sıra, Fikri Işık da Kocaeli 1. sıradan parlamentoya girdi.

Geçmiş AK Parti hükümetlerinin ekonomi yönetiminde görev alan bazı eski bakanlar da parlamentoya girmeye hak kazandı.

Eski Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz Bingöl 1. sıradan, eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker Diyarbakır 1. sıradan, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız Kayseri 3. sıradan milletvekili oldu.

65. Hükümet'te görev yapan ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in yanı sıra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Maliye Bakanı Naci Ağbal'a AK Parti'nin milletvekili aday listesinde yer verilmemişti.

- Diğer partilerden Meclise giren ekonomi kurmayları

Eski Hazine Müsteşarı Faik Öztrak Tekirdağ'dan, Aykut Erdoğdu, Mehmet Akif Hamzaçebi ve İlhan Kesici İstanbul'dan, Selin Sayek Böke İzmir'den CHP'nin ekonomi kurmayları olarak Mecliste yer alacak. Eski ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener de Konya birinci sıradan CHP milletvekili oldu.

MHP'den ekonomist kökenli Erhan Usta Samsun'dan, Mevlüt Karakaya Ankara'dan, Mustafa Kalaycı Konya'dan, Erkan Akçay Manisa'dan milletvekili seçildi.

İYİ Parti'den de eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz Ankara'dan, sendika kökenli İsmail Koncuk Adana'dan, Fahrettin Yokuş Konya'dan parlamentoya girmeye hak kazandı.

HDP'den ise Sezai Temelli Van'dan, Garo Paylan Diyarbakır'dan Meclise girdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Ve 27. Dönem Milletvekili SeçimiEkonomi KurmaylarıTBMM
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5