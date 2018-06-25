Meclisin ekonomi vitrini şekillendi

ANKARA (AA) - ZEYNEP AKYIL - Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi ile siyasette yeni bir dönem başlarken, iktisatçı birçok siyasetçi de milletvekili olmayı başardı.

AA muhabirinin 24 Haziran genel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarından derlediği bilgilere göre, 27. Dönem'de Mecliste partilerin ekonomi kurmayı olarak yerini alacak isimler belli oldu.

Buna göre, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Mersin'den, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Kars'tan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak İstanbul 1. Bölge'den, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu Adana'dan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Şanlıurfa'dan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Malatya'dan yeniden milletvekili seçildi.

AK Parti'nin ekonomist kökenli bakanlarından Nurettin Canikli İstanbul 1. Bölge 2. sıra, Fikri Işık da Kocaeli 1. sıradan parlamentoya girdi.

Geçmiş AK Parti hükümetlerinin ekonomi yönetiminde görev alan bazı eski bakanlar da parlamentoya girmeye hak kazandı.

Eski Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz Bingöl 1. sıradan, eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker Diyarbakır 1. sıradan, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız Kayseri 3. sıradan milletvekili oldu.

65. Hükümet'te görev yapan ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in yanı sıra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Maliye Bakanı Naci Ağbal'a AK Parti'nin milletvekili aday listesinde yer verilmemişti.

- Diğer partilerden Meclise giren ekonomi kurmayları

Eski Hazine Müsteşarı Faik Öztrak Tekirdağ'dan, Aykut Erdoğdu, Mehmet Akif Hamzaçebi ve İlhan Kesici İstanbul'dan, Selin Sayek Böke İzmir'den CHP'nin ekonomi kurmayları olarak Mecliste yer alacak. Eski ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener de Konya birinci sıradan CHP milletvekili oldu.

MHP'den ekonomist kökenli Erhan Usta Samsun'dan, Mevlüt Karakaya Ankara'dan, Mustafa Kalaycı Konya'dan, Erkan Akçay Manisa'dan milletvekili seçildi.

İYİ Parti'den de eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz Ankara'dan, sendika kökenli İsmail Koncuk Adana'dan, Fahrettin Yokuş Konya'dan parlamentoya girmeye hak kazandı.

HDP'den ise Sezai Temelli Van'dan, Garo Paylan Diyarbakır'dan Meclise girdi.