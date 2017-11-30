ROMA (AA) - İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, Suriye rejiminin gerçekleştirdiği acımasız eylemlerin barış ihtimalini karmaşık hale getirdiğini söyledi.

İtalya'nın en eski düşünce kuruluşu Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsünün (ISPI), bu yıl Roma'da üçüncüsünü düzenlediği "MED 2017-Akdeniz Diyalogları Forumu" başladı.

Üç gün sürecek, 56 ülke ve pek çok uluslararası kuruluş temsilcisini bir araya getiren forumun açılışında konuşan Dışişleri Bakanı Alfano, haritaya bakıldığında Akdeniz'in kapalı bir göl gibi olduğunu, bununla birlikte dünyanın kaderinin bu coğrafyada döndüğünü belirtti.



Alfano, Avrupa'nın geleceğinin Akdeniz'de olduğuna dikkati çekerek, "Bu nedenle bizim dayanışma ve güvenlik temelinde bölge için paylaşılan strateji geliştirme görevimiz var." dedi.



Düzensiz göç kriziyle yüzleşmek durumunda kalan ülkesinin bu konuda iyi iş çıkarttığını dile getiren Alfano, "İtalya, göç fenomeninde, dayanışma ve güvenliği eşgüdüm içinde idare edebilmesini bildi. Bununla birlikte İtalya'nın tek başına bu göç yolunda yükü üstlenmesi beklenemez." ifadelerini kullandı.



Alfano, Libya ve Suriye'de yaşananlarla Akdeniz coğrafyasındaki çatışma ortamlarına işaret ederek, "Suriye rejiminin acımasız eylemleri barış ihtimalini uzun ve karmaşık hale getirdi. İtalya olarak Birleşmiş Milletler öncülüğündeki siyasi çözüm sürecini destekliyoruz. Bunu teşvik etmeye ihtiyaç var. Kültürel kimlik ve dinsel çoğulculuk olmadan barış ve güvenlik olamaz." diye konuştu.

Libya'nın Akdeniz’in güvenliğinde merkezi bir konumda olduğuna vurgu yapan Alfano, "Libyalıların, BM planındaki fırsatları izleyeceklerine inanıyorum. Aksi takdirde bunun sonuçlarını hep birlikte öderiz ki onlar da biz de ilk sırada geliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Lübnan Cumhurbaşkanı Avn



Forumun açılışına katılan Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn da Müslüman ve Hristiyanların bir arada yaşadığı, farklı kültürlerin beraber olduğu ülkesinin Akdeniz'de fark yarattığını söyledi.



Akdeniz'in bölgeyi ayrıştıran değil, birleştiren bir yapısı olduğuna dikkati çeken Avn, "Sünnilerle Şiiler arasında felaket yaratacak savaş tehlikesi konusunda birkaç uyarıda bulundum. Doğu için hazırlanan bu planın gerçekleşmesi halinde yalnızca bizim için değil, aynı zamanda Avrupa için korkutucu sonuçları olabilir çünkü bizi ayıran bir sınır yok ancak bizi birleştiren Akdeniz var." diye konuştu.



Avn, şu ana kadar uyarılarını dikkate alan kimse olmadığını ve terörün arkasındaki nedenlerle yüzleşmeleri gerektiğini anlatarak, "Dünya ölümcül aşırıcılığın esiri olmamalıdır." dedi.

ABD’nin 1970'li yıllarda Sovyetlere karşı Afganistan'da aşırıcı unsurlara destek verdiğini anımsatan Avn, "Afgan gerillalar zamanla teröriste dönüştü ve 11 Eylül 2001'de terör makinesi kendi yaratıcısını dönüp vurdu." ifadelerini kullandı.

