"Medeniyet Anlayışımız ve Dış Politika" paneli

İSTANBUL (AA) - Dış politika uzmanı Dr. Ali Gemuhluoğlu, "Bence 2016 hem dış politikamız hem de PKK ile mücadelemiz açısından çok başarılı geçti." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı'nda gerçekleştirilen "Medeniyet Anlayışımız ve Dış Politika" konulu panelde konuşan Gemuhluoğlu, 20 yılda 9 başbakana dış politika danışmanlığı yaptığını ifade ederek, "İnsan yavaş yavaş işin hem ilmi yanını hem de mutfağında çalıştığı için pratik birtakım şeyleri öğreniyor. Dolayısıyla da daha rasyonel yorumlar yapabiliyor." diye konuştu.

Gemuhluoğlu, Türkiye'nin dış politikası, PKK ile mücadele ve 15 Temmuz darbe girişimine değinerek, 2016'nın hem dış politika hem de PKK ile mücadele açısından çok başarılı geçtiğini kaydetti.

"Erdoğansız AK Parti" projesini yapanlar için geçen yılın çok başarısız bir yıl olduğunu dile getiren Gemuhluoğlu, "Dolayısıyla Erdoğansız AK Parti projesi de böylece çökmüş oldu. 15 Temmuz darbe girişimi, bunun en somut ve en son hareketiydi. Ben 2016 yılını çok olumlu buluyorum." ifadesini kullandı.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın, Amerika'nın seçim yılında başlamasının önemine dikkati çeken Gemuhluoğlu, "Amerika'daki seçim yılları, Amerikan dış politikasının çok radikal kararlar almadığı, durgun geçen yıllardır. Bu yıllarda diğer ülkeler radikal kararlar alabilir. Biz de radikal bir karar aldık ve Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlattık. Bu çok doğru, çok akıllıca bir işti. Hükümet hakikaten çok doğru bir zamanlamada bu harekatı başlattı. Epey de bir mesafe katetti." değerlendirmesinde bulundu.

- "Erdoğan'a yapılan antipropagandalar, ABD'de Trump'a da yapıldı"

Ali Gemuhluoğlu, daha önceki toplantıda, ABD Başkanlığını Hillary Clinton'ın değil, Donald Trump'ın kazanacağını söylediğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Nedeni de belki şuydu, Erdoğan'a Türkiye'de yapılan birtakım antipropagandalar, Amerika'da da Trump'a yapıldı. Yani basın Trump'a hiç yer vermedi, dalga geçti ve küçük düşürmeye çalıştı. Öyle bir hava oluştu ki insanlar Trump'a oy atacak olsalar dahi bunu söylemekten çekinmeye başladılar. ABD'de insanlar, demokrat politikalardan ve Amerika'nın başka ülkelerde para harcamasından sıkıldı. Trump, bu anlamda daha akılcı geldi. Demokratların dış politika yaklaşımı, daha çok neoliberal bir yaklaşımdır. Cumhuriyetçiler ise daha çok neorealist politikalara inanır. Dolayısıyla Trump'ın kazanmasıyla bundan sonra Amerika 'neorealist' bir politika izleyecek. Bu hep böyle olmuştur."

- "ABD politikasında, hükümet dışı örgütlerin itibarı azalacak"

Neoliberal politikaların Türkiye'yi ilgilendiren iki önemli noktası olduğunu vurgulayan Gemuhluoğlu, şunları aktardı:

"Neorealistler, özellikle de Trump, ülkelerin rejimlerini, sistemlerini değiştirmek istemez. Bu onları alakadar etmez. Onlar ülkeleri birer entite, devlet olarak görür ve öyle değerlendirmeye çalışır. Oysa neoliberaller, zaman zaman kendilerine uygun rejimlerle yönetilmelerini tercih ederler. Trump'ın politikasında, seçilmiş bir parlamentonun ya da bir başkanın, Amerika'nın çıkarlarına aykırı hareket etse ya da olumlu yaklaşsa bunun değiştirilmesi söz konusu değildir. Dolayısıyla bu, özellikle Orta Doğu'daki rejimleri çok rahatlatacak bir yaklaşım. O rejimler bu dönemde kendilerine daha güvenerek hareket edecek."

Dr. Gemuhluoğlu, ABD'de, neoliberal yaklaşımlarda hükümet dışı örgütlerin, hükümetler ve devletler kadar önemli olduğunun altını çizerek, "(ABD'de) Neoliberal politikalar, hükümet dışı örgütlerin büyümesi ve onların gelişmesini sağlayan bir yaklaşımdır. Oysa neorealist yaklaşımda sadece seçilmiş hükümetler Amerika'nın muhatabıdır. Hükümet dışı örgüt ve oluşumlar Amerika'nın muhatabı değildir. Bu bizim için çok önemli. Dolayısıyla Trump'ın gelmesiyle birlikte FETÖ, PYD ve PKK gibi hükümet dışı oluşumların itibarı azalacaktır. Neorealist yaklaşım bunu gerektirir. Zaten bu 3 hükümet dışı örgüt, neoliberaller döneminde güçlenmiştir." ifadelerini kullandı.