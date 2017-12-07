ŞANLIURFA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, "Türk milletinin binlerce yıldır Mezopotamya şehirlerinde barışı nasıl tesisin ettiğinin temel kodları anlaşılırsa barışın kodlarının da nasıl kaybedildiği anlaşılır." dedi.

Eker, GAP Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ) Başkanlığı ve Türk Dünyası Vakfı işbirliğiyle Şanlıurfa'da düzenlenen "Medeniyetler Beşiği Mezopotamya Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, İslam coğrafyasının tarihi bir süreçten geçtiğini söyledi.

İnsanlığın medeniyeti ilk teşkil ettiği kentlerin başında Şanlıurfa'nın geldiğini belirten Eker, söz konusu kentin cevherinin anlatılmasının kolay olmadığını dile getirdi.

Barışın dünya genelinde çok önemli bir kavram olduğunu vurgulayan Eker, şöyle konuştu:

"Biz barışı gerçekte uyguladık mı? Nasıl uygulanır? Bizim medeniyetimiz bunun cevabını veriyor. Türk milletinin binlerce yıldır Mezopotamya şehirlerinde barışı nasıl tesisin ettiğinin temel kodları anlaşılırsa barışın kodlarının da nasıl kaybedildiği anlaşılır. Bu barış mimariye nasıl yansıdı, sosyal hayatı nasıl etkiledi, kültür kurumlarının nasıl oluştuğunun temel kodlarının bilinmesi lazım. Ben barışın kalbi Diyarbekir diyorum. Bu sadece Diyarbakır'a özgü değil kuşkusuz bütün medeniyet hafızasındaki bütün şehirlerimiz için geçerli."

- Turizmde yeni çalışmalar yapılacak

GAP BKİ Başkanı Sadrettin Karahocagil de bölge kentlerinde alt yapı projeleri yaptıklarına değindi.

Bölgenin kültürel değerlerinin daha iyi anlatılabileceği farklı programlarda organize edildiğini ifade eden Karahocagil, turizm anlamında bölgede yeni çalışmalar yapmayı planladıklarını belirtti.

Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı ise Türkiye'nin önemli bir kültür merkezinde anlamlı bir sempozyumun düzenlendiğini dile getirdi.

Sempozyumda sunulacak bildirilerin büyük önem taşıdığına işaret eden Avcı, Türkiye'nin farklı kentlerinden akademisyen ve öğrenciye sempozyum sonuçlarının ulaştırılacağını kaydetti.

Vali Abdullah Erin ile Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın'ın da birer konuşma yaptığı sempozyum, "Kültür ve Medeniyet Havzası Olarak Mezopotamya", "9. ve 12. Asırda İslam Bilim ve Felsefesi", "Dinler Beşiği Mezopotamya" ile "Göbeklitepe Üzerinden Din ve Toplum İlişkilerinin Tarihi Seyri" başlıklı oturumlarla yarına kadar devam edecek.







