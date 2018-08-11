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MediaMarkt büyümeye devam ediyor

- En yeni teknolojileri uygun fiyatlarla sunan MediaMarkt, büyüme trendini güçlendirerek yeni mağazası ile 69. kez tüketicileriyle buluştu

MediaMarkt büyümeye devam ediyor

İSTANBUL (AA) - En yeni teknolojileri uygun fiyatlarla sunan MediaMarkt, büyüme trendini güçlendirerek yeni mağazası ile 69. kez tüketicileriyle buluştu.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt, yeni mağaza yatırımlarına devam ederek, farklı lokasyonlarda tüketicilerle bir araya gelmeye devam ediyor. MediaMarkt, 11 Ağustos’ta Emaar Alışveriş Merkezi’nde açtığı yeni mağazasıyla toplam mağaza sayısını, Türkiye’de 69’a, İstabul’da ise 21’e çıkardı.

MediaMarkt mağazalarında bulunan deneyim alanları sayesinde tüketiciler, son teknoloji ürünleri yakından tanıma ve inceleme fırsatı yakalarken, GameZone alanlarında ise oyunseverler en iyi gaming ürünlerle bir araya geliyor.

50 bine varan son teknoloji ürün ve 5 binden fazla aksesuar çeşidiyle ziyaretçilerini ağırlayan mağazada, akıllı telefonlardan dizüstü bilgisayarlara, ultra HD televizyonlardan beyaz eşyaya kadar birçok ürün açılışa özel avantajlı alışveriş fırsatıyla sunuluyor.

Apple iPhone 6 32GB, bin 799 TL’ye satılacağı açılış kampanyası kapsamında, akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, TV’ler ve aksesuarlar yüzde 60’a varan indirimlerle teknolojiseverleri bekliyor. Üstelik büyük beyaz eşya alacaklara ücretsiz teslimat seçeneği sunuluyor.


- Bayram öncesi serinleten fırsatlar


Ayrıca tüm MediaMarkt mağazalarında bu hafta sonu geçerli olacak bayram öncesi serinleten fırsatlardan yararlanmak isteyenler klimadan buzdolabına birçok üründe özel indirimlerden faydalanabiliyor.

11-12 Ağustos tarihlerinde geçerli olacak indirim kapsamında tüketiciler, diledikleri ürünü yüzde sıfır faiz ve 12 aya varan vadeli ödeme seçenekleriyle satın alabiliyor.


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Anahtar Kelimeler:
MediamarktYeni Mağaza
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