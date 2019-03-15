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MediaMarkt CLUB’a özel "indirim seçme" kampanyası

- MediaMarkt CLUB üyeleri ve yeni üye olanlar, 15-17 Mart tarihlerindeki CLUB Günleri kapsamında dağıtılacak olan indirim çıkartmalarını, seçili ürünler arasından istediklerine yapıştıracak ve hangi ürünü indirimli alacağına kendi karar verecek

MediaMarkt CLUB’a özel
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İSTANBUL (AA) – MediaMarkt CLUB üyeleri ve yeni üye olanlar, CLUB Günleri kapsamında dağıtılacak olan indirim çıkartmalarını, seçili ürünler arasından istediklerine yapıştıracak ve hangi ürünü indirimli alacağına kendi karar verecek.

MediMarkt açıklamasına göre, elektronik perakende firması MediaMarkt, hayata geçirdiği sadakat programı MediaMarkt CLUB için üyelerine şimdiye kadar görülmemiş fırsat ve kampanyalar sunmaya başladı. 15 -17 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek CLUB Günleri kapsamında, tüketicilere mağazalarda üzerinde yüzde 5, yüzde 10 ve yüzde 15 indirim yazan çıkartmalar dağıtılacak. Tüketiciler, kampanya kapsamındaki seçili ürünlerden istediklerine, her indirim oranından 1 kere olmak üzere bu çıkartmaları yapıştırarak kasada anında indirim kazanacak.

CLUB üyesi olmayan tüketiciler, aynı anda üyelik de gerçekleştirebilecek. Kampanya süresince dağıtılan broşürlerdeki farklı ürünlerde ise CLUB üyelerini cazip fırsatlardan yararlanabilecek.

- Tıklayan da indirimi yapıştırabiliyor


MediaMarkt CLUB Günleri’ne özel indirim kampanyası mağazalarda olduğu gibi "www.mediamarkt.com.tr"de de geçerli olacak. Geniş ürün yelpazesiyle teknoloji severlere bol çeşitli ürün alternatifi sunan MediaMarkt, CLUB üyelerine özel kampanyasında, kategorilere göre oranları belirledi.

Buna göre tüketiciler bilgisayar ve konsol donanım ürünlerinde, tabletlerde, cep telefonlarında ve akıllı saatlerde yüzde 5’lik, televizyon, TV alıcısı, Bluray, DVD ve video oynatıcılarında, bluetooth hoparlörlerde, navigasyon cihazlarında, yazılım ürünlerinde, oyunlarda yüzde 10’luk, beyaz eşyalarda, ankastrelerde, elektrikli küçük ev aletlerinde, kahve makinelerinde, CD, DVD ve Bluray’lerde, yazıcılarda, telefonlarda ve aksesuarlarda ise yüzde 15’lik indirim çıkartmaları ürünlere yapıştırabilecek.

Elektronik severler MediaMarkt CLUB’a tüm MediaMarkt mağazalarından veya mediamarkt.com.tr/CLUBüyelik linki tıklayarak hızlıca üye olabilirler.

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MediamarktMediaMarkt Club
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