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MediaMarkt "Şahane Cuma" indirimini başlattı

- Vatandaşlar, indirimli ürünlere yoğun ilgi gösterdi

MediaMarkt
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İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, "Şahane Cuma" kapsamındaki indirimi başlattı.

MediaMarkt'ın Levent'teki merkez mağazasında düzenlenen özel indirim gecesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Açılış öncesi mağaza önünde bir süre bekleyen vatandaşlara ikramda bulunuldu. Didem Soydan ve Umut Eker’in girişteki brandayı yırtmasının ardından vatandaşlar mağazaya akın etti. Vatandaşların yanı sıra Soydan ve Eker de mağazadan alışveriş yaptı.

MediaMarkt mağazalarını ziyaret eden tüketicilerin tüm kategorilerde avantajlı indirimlerle buluşacağı "Şahane Cuma" fırsatı hafta sonu da devam edecek. Aynı zamanda "mediamarkt.com.tr" ve "0850 222 1 500" numaralı Çağrı Merkezi’nde geçerli olacak indirimlerin yanı sıra MediaMarkt’ın sosyal medya hesaplarından da çeşitli fırsatlar tüketicilere sunulacak.

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Anahtar Kelimeler:
MediamarktŞahane Cuma
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