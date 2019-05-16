MediaMarkt Startup Challenge'19 başvuruları başladı

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt Türkiye tarafından, Tekzen kurumsal ortaklığıyla gerçekleştirilen girişim projesi MediaMarkt Startup Challenge'19 için başvurular alınmaya başlandı.

MediaMarkt Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Türkiye'de ilki gerçekleştirilen MediaMarkt Startup Challenge projesinin ikinci dönemi için başvurular başladı.

Perakende dünyasında, inovatif değişikliklerle fark yaratan ve dönüştüren uygulamaları hayata geçirmeyi amaçlayan proje kapsamında startup'lar, 10 Haziran'a kadar başvurularını yapabilecek.

Dijitalleşmeyi iş süreçlerine adapte edebilen ve bu bağlamda perakende sektörüne yönelik çözümler geliştiren projelerin ödüllendirileceği etkinlik için başvurular, "mediamarktstartupchallenge.com" adresinden yapılabilecek.

İstenilen kriterlere uygun 10 proje, 25 Haziran'da düzenlenecek MediaMarkt Startup Challenge Day etkinliğinde uzman jüriye sunumunu yapacak.





- Bu yıl Yunanistan'dan da başvuru alınacak





MediaMarkt Startup Challenge, perakende satış teknolojileri, satış sonrası teknolojiler ve kurumsal dijitalleşme süreçleri gibi perakendeye yönelik 3 ana başlığa odaklanırken bu yıl başvurular, MediaMarktSaturn Grup İcra Kurulu Üyesi ve MediaMarkt Türkiye ve Yunanistan İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım'ın yönetim bölgesi Yunanistan'a da açık olacak.

MediaMarkt Startup Challenge Day etkinliğinde ilk üçe giren projeler ödüllendirilecek.

Birinci olan proje, Münih'te gerçekleşecek Retailtech Hub Programı'na katılmanın yanı sıra girişimciler için kurumsal ortaklıklar sunan hızlandırma programına ve Silikon Vadisi'nin aktif yatırımcıları arasında yer alan Plug and Play'in girişimci ağına dahil olma fırsatı yakalayacak.

İkinci olan proje ise MediaMarkt ve Tekzen'in Türkiye'deki mağazalarında pilot uygulama fırsatı ve Kategori Mağazacılığı Derneği'ne çözümlerini sunma hakkı elde edecek. Etkinlik kapsamında üçüncü olacak proje ise yine MediaMarkt ve Tekzen'in Türkiye'deki mağazalarında pilot uygulama imkanına sahip olacak.

Ayrıca her üç proje, 1 Ekim'de İstanbul'da gerçekleşecek Perakende Teknolojileri Konferansı'nda çözümünü tanıtabilecek.