MediaMarkt ve Darty

İSTANBUL (AA) - MediaMarktSaturn ile Fnac Darty arasında imzalanan niyet mektubu ile ilk adımı atılan Avrupa Perakende Birliği (era), IFA 2018 fuarının açılış gecesinde düzenlenen bir tanıtım toplantısıyla faaliyete geçti.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, tüketici deneyimine odaklı üretimi güçlendirecek Avrupa Perakende Birliği, MediaMarkt Türkiye’nin de Grup Şirketi olan MediaMarktSaturn Perakende Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Pieter Haas ve Fnac Darty CEO'su Enrique Martinez tarafından duyuruldu.

Tüketici elektroniği sektörünün önde gelen yaklaşık 100 lider isminin katılımıyla düzenlenen toplantıda birliğin CEO'sunun daha önce MediaMarktSaturn Perakende Grubu Satın Alma Müdürü (CPO) olan Klaus-Peter Voigt olduğu açıklandı.

Birlik ile sektördeki perakendecilerin üreticilere karşı daha büyük bir satın alma gücü elde etmesi hedeflenirken perakendecilerin tüketici ile olan yakın teması sayesinde tüketici deneyimine daha fazla odaklanmış bir üretim imkanı yaratılması amaçlanıyor.

Böylece tüketiciler ihtiyaçlarına uygun ürünlere daha kolay erişirken aynı zamanda hem üretici hem de perakendeci ve müşterilerin daha fazla fayda sağlayabileceği bir pazar oluşturulabilecek.





- "Benzersiz bir iş birliği sunacak"





Avrupa Perakende Birliği, her biri kendi kurumsal birimi ile yönetilecek olan şu dört stratejik alana odaklanacak:

"era Stratejik Ortaklıkları', müşteriler için ürün, hizmet ve çözüm geliştirmek için üreticilerle birlikte çalışacak. 'era Verileri' aracılığıyla birlik, müşterinin ihtiyaçlarına yönelik bilgilerin, özel tekliflerin geliştirilmesi için kullanılmasını sağlayacak. Ayrıca bu veriler, tüm taraf müşterilerin belirli bir markayı neden tercih ettiğine dair daha net bilgiler sağlayacak. 'era İnovayon', birlik içerisinde, Retailtech Hub startup programı çerçevesinde stratejik bir anlayış geliştirecek. 'era Satın Alma' birliğin kendi markalarına ve lisanslı markalara odaklanacak."

Avrupa Perakende Birliği böylece üreticilere, Avrupa çapında milyarlarca müşteriye ve bu müşterilerin dijital hayatlarına erişim imkânı sağlayan benzersiz bir iş birliği sunacak.





- "Açık ve lider bir tüketici elektroniği birliği oluşturmak istiyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Pieter Haas, dijitalleşme çağında kurulan era'nın dayanağının, perakendeciler ile sektör ortaklarının birlikte çalışmasına ve deneyimleri ile güçlerini birleştirmesi gerektiğine olan inanç olduğunu belirterek, "Ancak bu şekilde, Asya ve ABD'den çıkan büyük uluslararası oyuncularla eşit bir oranda rekabet edebiliriz." ifadesini kullandı.

Enrique Martinez de müşterilerin, günümüz şirketlerinin tüm faaliyet alanlarının odak noktasında olması gerektiğini aktararak, "Müşterilerimizin ihtiyaçlarını her zaman her yerde mümkün olan en iyi şekilde karşılamalıyız. Bu, ancak üreticiler ve markalar ile yakın iş birlikleri kurularak ve dijital yeniliklerin de döngüsel ekonomi ve satış sonrası hizmetler gibi kalıcı olduğu durumlarda başarılabilir." yorumunu yaptı.

Klaus-Peter Voigt ise "Avrupa Perakende Birliği’nin CEO'su olarak yeni görevime başlamayı ve Avrupa Sertifikalı ticaret için başarılı bir gelecek planlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Bu, satın alma anlaşmasından da fazlası niteliğinde bir oluşum. Tüm paydaşlar için ilgili katma değer sunmaya odaklanan, açık ve lider bir tüketici elektroniği birliği oluşturmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.