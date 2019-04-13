MediaMarkt yeni evleneceklere fırsatlar sunuyor

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, yeni evlenecek çiftlere çok özel bir kampanya sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışveriş sunan MediaMarkt, avantajlı fiyatlarına ek olarak yaşamlarında yeni bir başlangıç yapacak çiftler için hayata geçirdiği kampanyayla büyük bir fırsata daha imza atıyor.

MediaMarkt’ın 21 Nisan tarihine kadar sürdüreceği kampanya boyunca tüm MediaMarkt mağazalarında “4 al 3 öde” kampanyası geçerli olacak. Türkiye’nin en geniş ürün seçeneğine sahip elektronik mağazası MediaMarkt’ta tüketiciler, on binlerce ürün seçeneği arasından alacakları 4 üründen sadece 3’ünü ödeyecek. Tüm beyaz eşya ve küçük ev aletlerinde geçerli olacak kampanyayla çiftler yeni hayatlarında keyfine bakacak.



MediaMarkt, çiftlere sunduğu “4 al 3 öde” kampanyasını indirim ve taksit fırsatlarıyla da taçlandırıyor. Beyaz eşyalarda uzatılan ÖTV indiriminden de yararlanacak çiftler, aynı zamanda Paraf ve World Card’a özel peşin fiyatına 12 taksit fırsatından da yararlanacak.

