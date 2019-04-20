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MediaMarkt'tan 4 al 3 öde kampanyası

- MediaMarkt, avantajlı fiyatlarına ek olarak evlerini yeniden dekore edecekler için büyük bir kampanyayı hayata geçirdi

MediaMarkt'tan 4 al 3 öde kampanyası
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İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, her evin ihtiyacı olan temel elektronik eşyalarda çok özel bir kampanya sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışveriş sunan MediaMarkt, avantajlı fiyatlarına ek olarak evlerini yeniden dekore edecekler için büyük bir kampanyayı hayata geçirdi.

MediaMarkt’ın 23 Nisan'a kadar sürdüreceği kampanya boyunca tüm MediaMarkt mağazalarında “4 al 3 öde” kampanyası geçerli olacak. Türkiye’nin en geniş ürün seçeneğine sahip elektronik mağazası MediaMarkt’ta tüketiciler, on binlerce ürün seçeneği arasından alacakları 4 üründen sadece 3’ünü ödeyecek. Üstelik teknolojiseverler 4 al 3 öde kampanyasına ek olarak klimalardan da yüzde 30 indirim fırsatıyla yararlanacak.

MediaMarkt, sunduğu “4 al 3 öde” kampanyasını indirim ve taksit fırsatlarıyla da taçlandırıyor. Beyaz eşyalarda uzatılan ÖTV indiriminden de yararlanacak tüketiciler, aynı zamanda Paraf ve World Card’a özel peşin fiyatına 12 taksit fırsatından da yararlanacak.


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Mediamarkt
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