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MediaMarkt'tan Canon iş birliğiyle eğitim fırsatı

- MediaMarkt, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa’daki 7 mağazasında fotoğrafseverlere özel eğitimler gerçekleştirecek

MediaMarkt'tan Canon iş birliğiyle eğitim fırsatı
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İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, 13 Ekim – 1 Aralık'ta İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa’daki 7 mağazasında fotoğrafseverlere özel eğitimler gerçekleştirecek.

MediaMarkt açıklamasına göre,İlk olarak MediaMarkt’ın İstanbul ve Bursa mağazalarında başlayacak olan “Canon M50 ile Aynasız Dünyasına Giriş” eğitimleri,kasım ve aralık aylarında Ankara, İzmir ve Antalya’da da gerçekleştirilecek.

Amatörlerden profesyonellere, yarı profesyonellerden sosyal medyada farkını göstermek isteyen “vlogger”lara kadar herkese açık olan eğitimler 13 Ekim Cumartesi günü İstanbul Ümraniye Meydan, 14 Ekim Pazar günü İstanbul Forum, 20 Ekim Cumartesi günü Bursa Nilpark, 21 Ekim Pazar günü İstanbul Optimum, 24 Kasım Cumartesi günü İzmir Optimum, ve 25 Kasım Pazar günü Ankara Kentpark’ta 1 Aralık Cumartesi günü Antalya Terracity’de gerçekleştirilecek. MediaMarkt mağazalarındaki “Canon M50 ile Aynasız Dünyasına Giriş” eğitimleri tüm illerde saat 14.00’te başlayacak ve 1 saat sürecek.

Eğitim katılım talepleri mediamarkt.com.tr üzerinden alınacak ve fotoğrafseverlerin https://www.mediamarkt.com.tr/tr/shop/canon-m50-fotograf-makinesi-giris-egitimi.html adresi üzerinden eğitime katılmak istedikleri mağazayı seçerek bilgilerini girmeleri yeterli olacak.


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