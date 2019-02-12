Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi dünya mersin Ceyhan
Sevmek lazım...!
Sevmek lazım...!
Henkel Yönetim Kurulu'nda önemli değişiklik!
Henkel Yönetim Kurulu'nda önemli değişiklik!
Ant Yapı'ya taze kan
Ant Yapı'ya taze kan
17. Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nde Buluşuyor
7 Kıtadan Kadınlar 7 Mart’ta
Cepte sert fren yaptık
Cepte sert fren

MediaMarkt'tan Sevgililer Günü'ne özel iPhone sürprizi

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, mağazalarında ve mediamarkt.com.tr’de 128 GB depolama alana sahip Apple iPhone 7’yi 3 bin 799 TL’den satışa sunuyor. MediaMarkt açıklamasına göre, "Aşkına Hediye Bak” sloganıyla yüzlerce üründe indirim...

MediaMarkt'tan Sevgililer Günü'ne özel iPhone sürprizi
banner17

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, mağazalarında ve mediamarkt.com.tr’de 128 GB depolama alana sahip Apple iPhone 7’yi 3 bin 799 TL’den satışa sunuyor.

MediaMarkt açıklamasına göre, "Aşkına Hediye Bak” sloganıyla yüzlerce üründe indirim yapan MediaMarkt, 14 Şubat tarihine kadar geçerli kampanyasıyla büyük bir indirime daha imza atıyor.

Sevgililer Günü’nde sevgilisine son teknoloji hediye almak isteyenlere özel pek çok avantajlar sunan MediaMarkt, mağazalarında ve mediamarkt.com.tr’de 128 GB depolama alana sahip Apple iPhone 7’yi 3 bin 799 TL’den satışa sunuyor. Teknolojiseverleri mutlu edecek kampanyaya ek olarak MediaMarkt CLUB sadakat programına üye olanlar bir de “Hoş Geldin Kuponu”nu da kullanabilecek.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Mediamarkt
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5