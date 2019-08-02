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MediaMarkt'tan teknolojiseverlere yeni hizmet

- MediaMarkt, Fotoğraf Baskı Servisi hizmeti ile teknolojiseverlere fotoğraflarının baskısını yapabilme imkanı sunuyor - Baskıların gönderimi ise kargo hizmetiyle sağlanacak

MediaMarkt'tan teknolojiseverlere yeni hizmet
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İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, Fotoğraf Baskı Servisi hizmeti ile teknolojiseverlere telefonlarından veya fotoğraf makinelerinden çektikleri fotoğrafların baskısını "mediamarkt.com.tr" veya "fotobaskiservisi.com" adresi üzerinden gerçekleştirebilme imkanı sunuyor.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, Avrupa’nın önde gelen teknoloji perakendecisi MediaMarkt, Türkiye’de Fujifilm ortaklığıyla yeni bir hizmetini daha teknolojiseverlere sunmaya başladı.

Mobil cihazların gelişmesiyle unutulan fotoğraf baskısıyla tekrar özel anılar ölümsüzleştirilecek.


- Telefondan çekilen fotoğraflar adrese gönderiliyor


Fotoğraf Baskı Servisi ile talep edilen dijital fotoğrafların baskısı MediaMarkt aracılığıyla gerçekleştirilerek teknolojiseverlerin adresine gönderilecek. Fotoğraf Baskı Servisi, cep telefonu ya da fotoğraf makinesiyle çekilen fotoğraflarını sadece dijital ortamda saklamak istemeyip baskılarını muhafaza etmek isteyen herkese hitap ediyor.

Albüm oluşturmak ya da özel günlerde çekilen kareleri ölümsüzleştirmek adına hizmete sunulan sisteme Mediamarkt.com.tr veya fotobaskiservisi.com adresinden ulaşılıyor.


- Sistemin nasıl çalıştığı hakkında


Kullanıcılar, fotobaskiservisi.com adresine üye olup giriş yaptıktan sonra hizmetten faydalanabilecek. İstenilen fotoğraflar siteye yüklenerek, adet, baskı, filtre gibi özellikler seçilip alışveriş tamamlanacak. Baskıların gönderimi ise kargo hizmetiyle sağlanacak.


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