Medine'deki

MEDİNE (AA) - RAMAZAN TURGUT - Suudi Arabistan'ın kutsal kenti Medine'de Hazreti Muhammed döneminden kalan "Ka'b bin Eşref Kalesi" harabeleri, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

İslam ve Osmanlı tarihi uzmanı Fuad Gamisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ka'b bin Eşref Kalesi'nin Medine'de Hazreti Muhammed döneminden kalan ender yapılardan olduğunu belirtti.

Medine'nin Bathan vadisinde yer alan kale hakkında bilgi veren Gamisi, yapının bölgede bulunan siyah taşlardan inşa edildiğini, 8 burç ve bir ana kapıdan oluştuğunu söyledi. Gamisi, kale içinde su ihtiyacının karşılanması için açılan kuyunun kalıntılarının da günümüze kadar ulaştığını ifade etti.

Hazreti Muhammed döneminde Medine kentindeki meşhur Yahudi şair ve edebiyatçılar arasında yer alan Ka'b bin Eşref'in ev olarak kullanması nedeniyle yapının onun ismiyle anıldığını aktaran Gamisi, harabelerin yerli ve yabancı ziyaretçilerden ilgi gördüğünü dile getirdi.

Tarihçi Gamisi, söz konusu kalenin, hicretin 4'üncü yılından sonra Beni Nadir Yahudilerinin Müslümanlar ile aralarındaki anlaşmayı bozarak Medine'den sürgün edilmesi sonrası metruk hâlde kaldığını, Hazreti Muhammed'in yıkılmaması için talimat verdiğini kaydetti.

- Ka'b bin Eşref kimdir?

Nadir kabilesinden Yahudi anne ve Nebhan kabilesi mensubu Arap babadan doğan Eşref, Medine kentindeki meşhur edebiyatçı ve şairlerdendi.

Müslümanlar ile Yahudiler arasında yapılan ve tarihe "Medine vesikası" olarak geçen anlaşmaya uymayarak ihanet etmesi nedeniyle Ka'b bin Eşref hakkında Hazreti Muhammed tarafından ölüm emri verilmişti.

Beni Nadir Yahudilerinin topluluk olarak Medine'den sürgün edilmesinden önce bireysel ihaneti nedeniyle Eşref hakkında verilen idam cezası, süt kardeşinin de aralarında olduğu 3 Müslüman tarafından kalenin kapısında gerçekleştirildi.



