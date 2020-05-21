Medyadan bir yaprak daha kaydı!

Bir süredir kanser tedavisi gören Holoğlu, dün tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Holoğlui uzun yıllardır Bahçelievler Belediyesi Basın Danışmanı olarak görev yapıyordu.Gazetecilik mesleğinin duayen isimlerinden biri olan Mustafa Holoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gazeteci kimliğinin yanı sıra yazar ve şair olan Holoğlu'nun cenazesi Eyüp Sultan Mezarlığı'na defnedilecek.Gazeteci Burhan Akdağ, meslektaşı Holoğlu’nun vefat haberinin ardından yaptığı paylaşımda, “Gazeteci arkadaşımız Mustafa Holoğlu’nu tedavi gördüğü hastanede kaybettik. Mekanın cennet olsun Holoğlu” ifadelerini kullandı.

Kaynak Yeniçağ: Gazeteci Mustafa Holoğlu, hayatını kaybetti