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Mega yat “Spectre“ Marmaris'te

Jamaika bayraklı 70 metre uzunluğundaki "Spectre" isimli mega yata 4 tankerle 120 ton akaryakıt ikmali yapıldı.

Mega yat “Spectre“ Marmaris'te
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Jamaika bayraklı 70 metre uzunluğundaki "Spectre" isimli mega yat Marmaris'e geldi.

Süper yat destek gemisi "Shadow" ile birlikte Marmaris Körfezi'ne giren yat, Marmaris Limanı'ndaki büyük iskeleye yanaştırıldı.

İzmir Aliağa'dan gelen 6 tankerle 150 bin litre akaryakıt ikmali yapılan yatların akşam saatlerinde ilçeden ayrılacağı belirtildi. Yatlara ayrıca yiyecek ve içecek ikmali de yapıldı.

Haftalık kirası 700 bin dolar ( 4 milyon lira)

"Spectre", 2018 yılında Benetti tarafından üretildi. Charter olarak hizmet veren yatın haftalık kirasının 700 bin dolar (4 milyon lira) artı masraflar olduğunu belirtildi.

Mega yat, çelik gövde üzerine beş katlı olarak düzenlenmiş, bir yüzme havuzuna, 'dokun ve git' konseptinde helikopter pistine sahip alüminyum bir üst yapıya sahip. Eşsiz konforda 12 konuk ağırlayan yatta VİP kabinler bulunuyor.

Yata destek hizmetleri sağlayan, 54 metre uzunluğundaki "Shadow" adlı süper yat destek gemisinde ise deniz uçağı, sürat botu, jet-ski gibi misafirlere hız ve konfor sunan araçlar bulunuyor.

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SpectreShadowMega YatMarmaris
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