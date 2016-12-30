Mehmet Ağar'a hakaret davasında karar

İSTANBUL (AA) - Eski bakanlardan Mehmet Ağar'a, görülen bir dava sırasında hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan avukat Evrim Deniz Karatana'yı, 7 bin 80 lira adli para cezasına çarptıran mahkeme heyeti, verilen cezanın hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Evrim Deniz Karatana gelmedi. Duruşmada, müşteki Mehmet Ağar'ın avukatı Alp Nane ile sanık avukatı Ruken Gülağacı hazır bulundu.

Duruşmada söz alan sanık Karatana'nın avukatı, müvekkili hakkında beraat kararı verilmesini talep ederek, mahkemenin ceza verme meylinde ise müvekkili hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması yönünde karar verilmesini talep etti.

Ağar'ın avukatı Alp Nane ise savcının bir önceki celse verdiği mütalaasına uyulmasını talep ederek, sanıktan şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığın işlediği suçtan dolayı eylemine uyan ''Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret'' suçundan 7 bin 80 lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanığın tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkemece olumlu bir kanaat oluştuğundan, verilen cezanın hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren heyet, sanığın ayrıca 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına hükmetti.

Heyet, denetim süresi içerisinde kasıtlı bir suç işlemesi halinde verilen hükmün açıklanmasını, denetim süresini iyi halli geçirdiği takdir de ise açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılacağına dair sanığa ihtar yapılmasını kararlaştırdı.

- Olayın geçmişi

Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı sonucu polis memuru Zekeriya Yurdakul'un şehit edilmesine ilişkin, hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Sultan Işıklı'nın yargılandığı davanın 16 Mayıs 2013'te görülen duruşmasında, söz alan avukat Karatana ''...polis şiddeti ülkemizde açıktır, şiddete direnmek meşrudur, bu ülkede Mehmet Ağar denen ... serbestçe dolaşıyor, yüzlerce insanı katletmiştir, bir senede tahliye olmuştur. Müvekkilim de en az onun kadar tahliyeyi hak etmektedir.'' sözler sarf etmesi üzerine soruşturma başlatılmış ve Ağar avukatı aracılığıyla Karatana'dan şikayetçi olmuştu.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Karatana'nın, ''Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret''ten 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.