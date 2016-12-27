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Mehmet Akif Ersoy, Bosna Hersek'te anıldı

- Başkent Saraybosna'da "Mehmet Akif Ersoy'un Bosna Hersek Düşünce Hayatına Tesiri" konulu konferans düzenlendi

Mehmet Akif Ersoy, Bosna Hersek'te anıldı

SARAYBOSNA (AA) - Milli şair Mehmet Akif Ersoy, vefatının 80. yılında Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da anıldı.

Yrd. Doç. Dr. Genç Osman Geçer, Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen "Mehmet Akif Ersoy'un Bosna Hersek Düşünce Dünyasına Tesiri" konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Geçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ersoy'un Bosna Hersek'te de bilinip tanındığını, bu tanınmanın 1912-1914 yılları arasında Bosna Hersek'te çıkan Misvah Dergisi'nde şiirlerinin yayınlanmasından kaynaklandığını söyledi.

Ersoy'un Bosna Hersek'te tanıtılmasına katkı sağlayan en önemli faktörlerden birinin de Misvah Dergisi'nde başyazarlık yapan ve makalelerini Türkçe yazan Salih Saffet Basic olduğuna dikkati çeken Geçer, Basic'in İstanbul'da Ersoy ile birlikte bilgisini ve tecrübesini geliştirdiğini, 1910 yılında Bosna Hersek'e döndükten sonra da Sebil-ül Reşad'ın buraya gelmesine ve burada dağıtılmasına büyük yardımı olduğunu ifade etti.

Geçer, Ersoy'un Safahat isimli eserindeki tüm şiirlerinde İslam aleminin bilim, sanat, fen ve teknikte Batı'dan geride kaldığına ve uyku halinde olduğuna dikkati çektiğini aktararak, şunları söyledi:

"Akif, gaflet uykusundan bir an önce uyanıp muhasır medeniyet seviyesine çıkmak gerektiğine inandı. Bunun için çabaladı. Bosna Hersek uleması burada da benzer bir durum görüyordu. Onun için Akif'in görüşlerini burada önemsediler ve yaymaya çalıştılar."

Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Akif Yaman da Ersoy'un Bosna Hersek'teki etkisine işaret ederek, Ersoy'un sadece bugünkü Türkiye'de değil, tüm eski Osmanlı coğrafyasında etkili bir yazar, şair ve ilim adamı olduğunu vurguladı.

Konferansa Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç'un yanı sıra ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri ve diğer konuklar katıldı.

Konferansta katılımcılara Mehmet Akif Ersoy'un Bosna Hersek'te yayınlanan yazılarının bir araya getirildiği kitapçığın yanı sıra Geçer'in "Bosna Hersek'te Mehmet Akif Etkisi" başlıklı makalesinin yer aldığı bir çalışma da dağıtıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Akif ErsoySaraybosna
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