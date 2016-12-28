KAHRAMANMARAŞ (AA) - İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 80'inci yıl dönümünde "İstiklal madalyalı" Kahramanmaraş'ta, Büyükşehir Belediyesi ile Anadolu İmam Hatip Lisesi iş birliğinde düzenlenen etkinlikle anıldı.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan anma programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, yaptığı konuşmada, Mehmet Akif'in milli mücadelenin "mihenk taşı" olduğunu belirtti.

Cephede amansız bir mücadele veren askerlerin, yüreğindeki iman ve Akif'in "Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki Hakk yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz" sözlerinden aldığı ilhamla güç bulduğunu vurgulayan Erkoç, "Mehmet Akif, şehir şehir gezmiş 'Sahipsiz olan memleketin batması haktır, sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır' diyerek, halkı işgal altındaki vatanı müdafaaya çağırmıştır. Bugün söylemekten ve söylenmesinden gurur duyduğumuz İstiklal Marşı, Akif'in milletiyle ve vatanıyla bütünleşmesinin en somut kanıtıdır." dedi.

İstiklal Marşı'nın, dikenli yollardan zafere giden şanlı mücadeleyi anlatan, dünü, bugünü ve yarını aydınlatan eşsiz bir fener olduğunu vurgulayan Fatih Mehmet Erkoç, Mehmet Akif'in sadece şair değil, Kurtuluş Savaşı'nı on kıtaya sığdırarak milli mücadeleyi en mükemmel şekilde dile getiren şahsiyet olduğunu anlattı.

Kurtuluş Savaşı'nı İstiklal Marşı ile adeta abideleştirmiş bir vatansever olan Mehmet Akif Ersoy'un fikirleri ve yaşama tarzı, aynı zamanda örnek vatandaşın tanımı olduğuna işaret eden Erkoç, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi olarak düzenlediğimiz programlarla gençlere Akif'in örnek yaşamını ve eserlerini anlatmaya çalışıyoruz. Biz tıpkı Mehmet Akif'in özlemini çektiği gibi geçmişimizden aldığımız dersle, ilhamla, aşkla, inançla geleceğe yürüyen bir milletiz. Hamdolsun 15 Temmuz gecesi gençlerimizin, milletimizin ülkesine, bayrağına sahip çıkışı, Çanakkale'de, Anadolu'da akan kanların suladığı fidanların bugün meyveye durduğunu bize gösterdi. O gece bu milletin dik duruşu, 'Asım'ın neslinin' bir hayal değil, bir hakikat olduğunu gösterdi."

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç ise Mehmet Akif Ersoy'un özellikle gençler tarafından çok iyi anlaşılması gerektiğini, gençlerin milli ve manevi duygularla yüklü yetiştirilmesi gerektiğini ifade etti.



Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Yusuf Dönmez ile emekli müftü Ali Maraşlıgil de Mehmet Akif ve İstiklal Marşı ile ilgili düşüncelerini aktardı.

Konuşmaların ardından, Büşra Demir'in yazıp yönettiği, Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin sahnelediği oratoryo ilgiyle izlendi.

Program, salonu dolduran katılımcıların ayağa kalkarak hep birlikte İstiklal Marşı'nı okumasıyla sona erdi.