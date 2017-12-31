Mehmet Akif Ersoy, ölümünün 81. yılında anıldı

İSTANBUL (AA) - İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, ölümünün 81. yılında Küçükçekmece Belediyesi’nin Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlediği panelde anıldı.

Küçükçekmece Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, sunuculuğunu CNN Türk Haber Spikeri Başak Şengül’ün yaptığı panele, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Abdurrahman Şen konuk oldu. Şen, Akif’i anlattığı “Bir Destan Adam” adlı kitabından anekdotları katılımcılarla paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şen, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un döneminin en önemli düşünce insanlarından biri olduğunu belirterek, ''Akif, İslam dünyasını çok iyi tahlil etmiştir. Mehmet Akif'i kendi eserlerinden tanımamız lazım. Akif'i Safahat'ından tanıyabiliriz. Akif'i doğru ve kaynağından okumalıyız. Düz yazı ve nesirlerinden tanımalıyız. Bu yazılar, eğitimden sosyal hayata pek çok alanı kapsayan tespitlerle doludur. Akif, cami kürsülerinin halkı aydınlatmak için önemli makamlar olduğunu eserlerinde de yansıtmıştır. Burada verilen vaazların milli mücadelede de ne kadar önemli olduğunu görüyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif’in dostlarının ifadelerine göre şiirlerini çok zor yazdığını aktaran Şen, şunları kaydetti:

''Fakat İstiklal Marşı'nı 48 saatte yazdığı iddia ediliyor. Bir saniyesini bile boşa harcamamış, 48 saatte şiiri teslim etmiştir. Akif'in Çanakkale ile ilgili yazdığı şiirden sonra yanına yaklaşacak bir şiir de henüz yazılmamıştır. Onun Çanakkale şiiri bir abide niteliğindedir. İstiklal Marşımıza bakış açımızı gözden geçirmeliyiz. Okullarımıza mutlaka İstiklal Marşı dersi konulmalı, kelime kelime İstiklal Marşımızın yorumlanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü İstiklal Marşı milli mutabakat metnimizdir.''

Program sonunda Küçükçekmece Belediye Başkan Vekili Besim Müftüoğlu, konuklara teşekkür ederek, çiçek takdim etti.