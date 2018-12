Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Mehmet Akif'e ve veteriner hekimliğine baktığımızda sık sık şunu hatırlamalıyız, mesleğimiz ve işimiz her ne olursa olsun zihnimizin bir ucunda, kalbimizin en mümtaz yerinde memleket sevgisi ve millet davası olmalıdır" - "Mehmet Akif, vefatından beri Türkiye'de resmi bir teşvik veya zorlama olmadan çok sevilen, her fırsatta anılan, şiirleri ezbere okunan, halkta makes (yansıma) bulan, ismi her yere verilmek istenen nadide bir milli şahsiyettir"

20 Aralık 2018 Perşembe 15:40