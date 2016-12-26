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Mehmet Akif Ersoy'un vefat yıl dönümü

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: - "Ülkemize yönelen her türlü tehdidi bertaraf edebilme yolunda Mehmet Akif’in İstiklal Marşı ile ortaya koyduğu milli mutabakat iklimine bugün her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var" - "Milli birlik ve beraberliğimizin temel unsurlarını, milletimizin bağımsızlığa olan tutkusunu, vatan ve bayrak sevgisini, mücadeleci ruhunu en iyi biçimde tasvir eden Mehmet Akif’in eserlerini iyi anlamak, gelecek nesillere aktarmak, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmak hepimizin görevidir"

Mehmet Akif Ersoy'un vefat yıl dönümü

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye yönelen her türlü tehdidi bertaraf edebilme yolunda, Mehmet Akif'in İstiklal Marşı ile ortaya koyduğu milli mutabakat iklimine bugün her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Erdoğan, 27 Aralık Mehmet Akif Ersoy’un vefat yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

İstiklal Harbi'nin büyük mücadele adamı, İstiklal Marşı'nın yazarı, ilim, irfan geleneğinin en mühim halkalarından biri olan Mehmet Akif Ersoy'un eserleriyle, şiirleriyle, yılmak bilmeyen azmiyle günümüzde hala ışık tutmaya, öncülük etmeye devam ettiğini belirten Erdoğan, Akif'in Çanakkale ve Kurtuluş Savaşlarında yazdığı kahramanlık destanlarının, milletin bağımsızlık ve özgürlük konusundaki kararlılığının, inancının, ruh birlikteliğinin en güzel ifadesi olduğunu vurguladı.

"Milli şairimiz, insanına, milletine, dostlarına karşı şefkatli, merhametli, mütevazı olması; ülkesini, ideallerini, inancını tehdit edenlere karşı dik durması sayesinde, hayatıyla da bizlere mükemmel bir örnek teşkil etmektedir." ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ülkemize yönelen her türlü tehdidi bertaraf edebilme yolunda Mehmet Akif’in İstiklal Marşı ile ortaya koyduğu milli mutabakat iklimine bugün her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var. Farklı toplumsal kesimlere, farklı partilere, farklı düşüncelere sahip vatandaşlarımızın ortak değerler etrafında birleşebilmeleri, milletçe ne kadar büyük, ne derece güçlü olduğumuzun somut bir göstergesidir.

Milli birlik ve beraberliğimizin temel unsurlarını, milletimizin bağımsızlığa olan tutkusunu, vatan ve bayrak sevgisini, mücadeleci ruhunu en iyi biçimde tasvir eden Mehmet Akif’in eserlerini iyi anlamak, gelecek nesillere aktarmak, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmak hepimizin görevidir. Ebediyete irtihalinin yıl dönümünde Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’a Allah’tan rahmet diliyor, kendisini hürmet ve minnetle yad ediyorum."

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanMehmet Akif ErsoyMesajVefat Yıl Dönümü
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