Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yılı

İSTANBUL (AA) - Milli şair Mehmet Akif Ersoy, vefatının 82. yılında Taceddin Dergahı Müzesi'nde anıldı.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Akif Ersoy'un adının yaşatıldığı ve aslında uygun olarak inşa edilen Taceddin Dergahı Müzesi, şairin vefat yılında da ziyaretçilerini ağırladı.

Farklı ülkelerden getirilen özel eşya ve dokümanların sergilendiği müzeye özellikle öğrenciler ilgi gösterdi. Müzede bulunan Şeref Defteri'ne düşüncelerini yazan gençler, Ersoy'u duygu yüklü cümlelerle andı.

Ayrıca öğrenciler, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazdığı milli mücadele dönemini anlatan tiyatro gösterisi izledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Taceddin Dergahı'nın Türkiye'nin en zengin Mehmet Akif Ersoy müzesi olduğunu belirtti.

Ülke tarihini unutmamak ve yaşatmak adına açılan yerlerin ziyaretçisiz kalmadığını görmenin kendilerini sevindirdiğini anlatan Çağırıcı, "Geçmişini bilen bir toplum geleceğe daha sağlam adımlarla yürüyecektir. Bu vesileyle de milli şairimizi minnet ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

