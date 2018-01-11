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Mehmet Astsubayın Ayçe'sine kavuşma umudu

- Kayserili Kore Gazisi Mehmet Astsubay'ın, savaş sırasında bakımını üstlendiği manevi kızı Ayçe'yi bulma isteği, Güney Kore Büyükelçiliğini harekete geçirdi - Gazi Karamustafaoğlu: - "Haberi duyunca çok sevindim. Bulunursa buraya getirilmesi için de elimden geleni yaparım. Ben Ayçe'ye çok emek verdim. Hastaneye yatırdık günlerce başında bekledim"

Mehmet Astsubayın Ayçe'sine kavuşma umudu

KAYSERİ (AA) - Kore Savaşı sırasında, yol kenarında baygın halde bulduğu ve daha sonra yaklaşık 10 ay boyunca bakımı üstlendiği manevi kızı Ayçe'ye kavuşmayı hayal eden 90 yaşındaki Kayserili Kore Gazisi Astsubay Mehmet Karamustafaoğlu'nun özlemi, Güney Kore Büyükelçiliğini harekete geçirdi.

Güney Kore Büyükelçiliği, Türkiye Muharip Gaziler Derneğini arayarak, Anadolu Ajansı muhabirinin geçen hafta sonu yaptığı haberle gündeme gelen Gazi Astsubaydan konuyla ilgili belgeleri istedi.

Mehmet Astsubay da 2004 yılında kardeş şehir projesi kapsamında gittiği Güney Kore'de ulusal gazetelerde çıkan manevi kızıyla çektirdiği fotoğrafın ve söz konusu gazete örneğinin basılı olduğu kitabı, derneğe göndermeye karar verdi.

Yaşanan gelişmenin heyecanını AA muhabiri ile paylaşan Karamustafaoğlu, ümitlerinin yeniden yeşerdiğini söyledi.

Ayçe'yi bulmak için büyük mücadele verdiğini belirten Gazi Astsubay, "Ben çok araştırdım. 3 gün boyunca Güney Kore ulusal gazetelerinde ilanım yayınlandı. Ayçe'yi bulamadık. İçişleri Bakanlığı, Ayçe'nin Avusturya'ya gitmiş olabileceğini söyledi." dedi.

Karamustafaoğlu, manevi kızı bulunursa çok sevineceğini, bulunması durumunda Ayçe'nin Türkiye getirilme masraflarını karşılamak için hazır olduğunu da dile getirdi.

Büyükelçiliğin derneği aradığını duyduğunda çok sevindiğini vurgulayan Mehmet Astsubay, "Bulunursa buraya getirilmesi için de elimden geleni yaparım. Ben Ayçe'ye çok emek verdim. Hastaneye yatırdık, günlerce başında bekledim. Japonya'dan 3-4 takım elbise getirmiştim. Çok beğenmişti bu elbiseleri. Bizim tugayın maskotu haline gelmişti. Herkes tarafından sevilirdi. Çok zeki bir çocuktu." diye konuştu.

Ayçe'nin bulunması durumunda manevi kızının kendisini hatırlayacağına inandığını söyleyen Mehmet Astsubay, "Sanırım beni hatırlar çünkü biz gelirken çok ağladı, çok yalvardı. 'Benim burada kimsem yok, beni burada bırakmayın' diye çok ağladı. Hakikaten kimsesi yoktu. Biz orada da 8 ay boyunca ailesini araştırdık ama bulamadık. Ayçe'nin buraya gelmesini çok isterim." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
KayseriKore Gazisi
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