İSTANBUL (AA) - Gazeteci Mehmet Baransu'nun sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Aziz Yıldırım'a hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis ceza istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 66. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka suçtan Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Baransu mazeret bildirerek katılmazken, tarafları avukatları temsil etti.

Söz verilen Aziz Yıldırım'ın avukatı Abdurrahim Erol, olaya ilişkin bilirkişinin hazırladığı raporda suça konu paylaşımın ya hiç yapılmadığı veya silindiğine ilişkin bir tespit bulunduğunu belirterek, "Bu iki durumun hukuki sonuçları farklıdır. Zira böyle bir paylaşım yapılarak daha sonra silinmiş ise burada atılı suçun oluştuğunun kabul edilmesi gerekecektir. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden böyle bir tweetin sanığın hesabından yazılıp yazılmadığı, yazılmış ise silinip silinmediği hususunda yazı yazılmasını talep ediyoruz. Bu cevap maddi gerçeği aydınlatacaktır." dedi.

Sanık Baransu'nun avukatı Ahmet Emre Bayrak da, "Şikayet dilekçesinde paylaşıma konu hesaptaki tweetin atıldığı saat ve tarih aynı olduğu halde, resim ve takipçi sayısı sonraki fotoğrafta fazla görünmektedir. Bu maddi gerçeklikle uyuşmaz. Müşteki taraf hakkında suç duyurusunda bulunulmasını ve bu hususla ilgili beraat kararı verilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Mahkeme hakimi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne müzekkere yazılarak, olay tarihinde paylaşıldığı iddia edilen tweetin, sanık Baransu'ya ait hesaplardan paylaşılıp paylaşılmadığının tespit edilmesinin istenmesine karar verdi.

Sanık Baransu'nun mazeretini kabul eden mahkeme hakimi, duruşmayı erteledi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Mehmet Baransu'nun Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda Aziz Yıldırım'a yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı iddiasıyla "sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.