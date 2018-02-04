Mehmet Zorlu Vakfı, gençleri girişimcilerle buluşturdu

İSTANBUL (AA) - Mehmet Zorlu Vakfı'nın (MZV), üç yıldır düzenlediği "21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı" çerçevesinde düzenlenen girişimcilik başlıklı derste gençler, Türkiye'nin önde gelen girişimcilerini dinleme ve tecrübelerinden yararlanma fırsatı yakaladı.

MZV'den yapılan açıklamaya göre, vakıf tarafından üç yıldır düzenlenen ve içeriğiyle Türkiye'de bir ilk olan "21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı", gençleri güven dolu bir geleceğe hazırlamaya devam ediyor.

MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut liderliğinde yürütülen programda, eğitimin önemli parçalarından biri olan girişimcilik dersi Zorlu PSM Sky Lounge'de gerçekleştirildi.

Uygulamalı ve pratik eğitimleriyle gençlerin birçok konuda deneyimleyerek öğrenmelerine katkı sağlayan "21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı" kapsamında bu kez kariyer yolunda gençlerde farkındalık oluşturmak adına Türkiye'nin her biri kendi alanında isim yapmış girişimler, öğrencilerle buluşturuldu.



MZV bursiyerlerinin katıldığı etkinlikte Okan Kara, Bahtiyar Yurtoğlu, Hasan Aslanoba, Başar Kaya, Arzu Eryılmaz, Can Yücaoğlu, Gamze Cizreli, Emre Kurttepeli, Hande Çilingir, Bora Yılmaz, Numan Numan, Murat Tortopoğlu, Ayşe İnal, Aytül Erçil, Burak Büyükdemir, Eray Erdoğan, Okan Şencan ve Jason Lau gibi konuşmacılar, girişimcilik deneyimleri ve girişimcilik ekosistemi ile ilgili tecrübelerini gençlerle paylaştı.

Etkinlik çerçevesinde ayrıca Prof. Dr. Erhan Erkut, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Zorlu ve Vestel Ventures Genel Müdürü Metin Salt ile bir sohbet gerçekleştirdi.





- "Start-up'lar büyük önem taşıyor"





Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Zorlu, burada yaptığı konuşmada, herhangi bir şirketin ayakta kalabilmesi için inovasyonun çok önemli olduğunu vurguladı.

İnovasyonun eskiden de olduğunu ama bugün tanımının çok genişlediğini belirten Zorlu, şunları kaydetti:

"Bugün artık sadece ürünün üzerinde inovasyon yapmak yetmiyor. İş modeli de dahil olmak üzere bir çok alanda inovasyon yapmak gerekiyor. Tüm bunları şirket içerisinde çözmek kolay değil. Çünkü ortak aklı kullanma ihtiyacı var. Bunun için de start-up'lar büyük bir önem taşıyor. Örneğin ABD'de yeni açılan iş yerlerinin yüzde 90'ı start-up'lardan oluşuyor. Bu gerçekten yüksek bir oran. Eğer bir ülkede toplumsal bir dönüşüm ve istihdam artışı istiyorsanız mutlaka start-uplara destek olmalısınız."

Emre Zorlu, kurum içi girişimciliğin de çok önemli bir güç olduğuna işaret ederek, "İnsan kaynağının potansiyelini ortaya çıkarmanın yolu kurum içi girişimciliği geliştirmekten geçiyor. Farklı düşünen, farklı fırsatları nasıl değerlendirebileceğimizi ortaya çıkaran insan kaynağına sahip çıkmak gerekiyor. Çünkü girişimci ruha sahip olan çalışanlar aslında inovasyonun da asıl kaynağını oluşturuyor. Bizim gibi büyük şirketler bu değerleri iyi anlayıp onlara destek vermeli." değerlendirmesinde bulundu.





- "Start-up'lara Zorlu Grubu'nun kapılarını açıyoruz"





Vestel Ventures Genel Müdürü Metin Salt da start-up'ların girişimcilik ekosistemi içerisinde çok önemli bir yer tuttuğunu belirterek, Vestel Ventures ile start-up'lara finansal desteğin çok ötesinde katkılar sağladıklarını dile getirdi.

Bugün şirketler için açık inovasyonun çok önemli bir güç olduğuna dikkati çeken Salt, "Biz de açık inovasyon ile dışarıdaki tüm kaynakları içeriye, içerdeki kaynaklarımızı da dışarıya açarak bir ekosistem yaratıyoruz. Zorlu Holding gibi Türkiye'nin önde gelen gruplarından biri olarak bunu aynı zamanda topluma olan bir borcumuz olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Start-up denince de akla ilk gençler geldiğini, en yenilikçi girişimlerin hep onlardan çıktığını aktaran Salt, "Biz de Vestel Ventures ile start-up'lara Zorlu Grubu'nun kapılarını açıyoruz. Standart bir yatırımcı girişimciye sadece finansal destek verir ve yaptığı yatırımın sağlayacağı kazanca odaklanır. Oysa bizim Vestel Ventures ile getirdiğimiz model, start-uplara mentorluktan Ar-Ge'ye, operasyonel destekten pazarlamaya kadar uzanan geniş bir ölçekte destekler sunuyor. Ortaklıkta hiçbir zaman çoğunlukta olmuyoruz. Biz yardımcı konumdayız, sahip olduğumuz imkanlarla girişimcilerinin önünü açıyoruz." görüşlerini kaydetti.





- 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı





"21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı"na üniversitelerin ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfına devam eden MZV bursiyerlerinin yanı sıra Zorlu Grubu çalışanlarının çocukları, Türkiye'nin önde gelen vakıflarının yönlendirdiği bursiyerler ve sınıf kapasitesi kapsamında dışarıdan gelen taleplerin değerlendirilmesi sonucu kabul edilen öğrenciler katılıyor.

Dersler, "www.mzv.org.tr" internet adresi üzerinden yapılan canlı yayın sayesinde herkese açık olarak gerçekleştiriliyor.



Kapsamı ve içeriği ile Türkiye’de bir ilk olan program, ders ortamında eğitim, online destek, bitirme projesi, yaz dönemi stajı, staj sonrası deneyim paylaşımı gibi uygulamaları ile fark yaratıyor.

"Kariyer Planlama", "Yetkinlikler", "Excel ile Modelleme" ve "Girişimcilik" gibi ana başlıklarda gerçekleştirilen programda, yetkinliklerin geliştirilmesi için bireysel projeler ve grup projeleri gibi birçok uygulamaya da yer veriliyor.

Düzenlenen eğitimlerle gençlerin, sadece akademik, teknik ve profesyonel bilgi ile değil aynı zamanda 21. yüzyılın gerektirdiği beceri ve yetkinlikler ile donanmaları için destek veriliyor. Ayrıca eğitimler boyunca tasarım odaklı düşünme ve networking başta olmak üzere birçok yan etkinlik de düzenleniyor.



Programın bir parçası olarak düzenlenen MZV Gençlik Zirvesi'nde ise gençler başarıları ile pek çok kişiye ilham veren alanında uzman konuşmacıları dinleme fırsatı yakalıyor. MZV bursiyerlerinin yanı sıra tüm Türkiye'den üniversite ve lise öğrencilerinin ücretsiz katılımına açık olan etkinliğe, ilk iki yılında toplam 3 bin 500 genç katıldı.









