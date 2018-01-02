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Mehmetçiğin güvenli beslenmesi için protokol imzalanacak

TSK'daki erbaş ve erlerin sağlıklı, güvenli beslenmesini sağlamak, yerli ürün temin etmek ve çiftçiye destek olmak amacıyla Milli Savunma Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında protokol imzalanacak.

Mehmetçiğin güvenli beslenmesi için protokol imzalanacak

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerindeki erbaş ve erlerin sağlıklı, güvenli beslenmesini sağlamak, yerli ürün temin etmek ve çiftiye destek olmak amacıyla Milli Savunma Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında yarın protokol imzalanacak.

Edinilen bilgiye göre, kışlalardaki gıda zehirlenmesi olaylarının ardından Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli tarafından çalışma başlatıldı. Bakanlık tarafından uzun süredir devam eden çalışmada sona gelindi. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerince kullanılan gıda maddelerinin alımına yönelik Milli Savunma Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında iş birliği yapılacak.

Bununla ilgili iki bakanlık arasında yarın düzenlenecek törenle iş birliği protokolü imzalanacak. Protokolle erbaş ve erlerin sağlıklı, güvenli ve dengeli beslenmesinin sağlanması, yerli ürün temin etmek ve çiftiye destek olunması amaçlanıyor.

TSK'nin ihtiyaç duyduğu gıda maddeleri, protokol kapsamında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı ve ilgili kuruluşlar ile bakanlığın denetimi altındaki üst birlikler ve kooperatiflerden Milli Savunma Bakanlığınca sağlanacak.

Yarın Milli Savunma Bakanlığında yapılması planlanan törende Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin iş birliği protokolüne imza atması bekleniyor.

Muhabir:Sarp Özer

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