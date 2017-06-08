Mehmetçik Vakfı fitre ve zekatları kabul etmeye başladı

ANKARA (AA) - Fitre ve zekatlarını Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfına vermek isteyenler, bunu anlaşmalı bankalardan havale ve EFT ücreti ödemeden yatırabilecek, internet sitesi üzerinden de online bağışta bulunulabilecek.

Mehmetçik Vakfından yapılan yazılı açıklamaya göre, şehit olan ya da herhangi bir nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerin bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklere ölüm ve maluliyet yardımı yapan vakıf, ramazanda fitre ve zekatları kabul etmeye başladı.

Topladığı yardımlarla şehit ve gazi çocuklarının eğitiminde önemli rol oynayan Mehmetçik Vakfı, hayat boyu hem maddi hem de manevi destek vererek bu ailelerin yaralarını sarıyor.

Ramazan dolayısıyla fitre ve zekat bağışlarını kabul eden Mehmetçik Vakfına, anlaşmalı bankalardan havale ve EFT ücreti ödemeden destek verilebiliyor, vakfın internet sitesi üzerinden online bağış yapılabiliyor. Tüm operatörlerden 2582’ye SMS gönderilerek de vakıf desteklenebiliyor.

Mehmetçik Vakfının 35'inci kuruluş yılını kutladıklarını belirten Genel Müdür Emekli Tümgeneral Yaşar Bal, "Mehmetçik Vakfı, 35 yıl boyunca 44 bin 617 Mehmetçik ailesine 642 milyon 338 bin 700 lira yardım yaptı. Türk insanının vakfımıza olan sevgisini biliyoruz. Onların bu ilgisi sonucunda yapılan bağışlarla halen bin 119 çocuğumuzu okutuyoruz. Gazilerle birlikte 8 bin 805 kişiye her ay 7 milyon 50 bin lira maddi yardım yapıyoruz. Bu ramazan boyunca da vatandaşlarımızın desteğinin bizimle olacağına inancımız tam." değerlendirmesinde bulundu.



