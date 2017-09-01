ANKARA (AA) - Mehmetçik Vakfına Kurban Bayramı dolayısıyla 81 bin 600 kurban bağışı yapılırken, gösterilen ilgiden dolayı Türk halkına "teşekkür" edildi.

Mehmetçik Vakfından yapılan açıklamada, şehit ve gazi Mehmetçik ailelerine ölüm ve maluliyet yardımı yapan Vakfın, Kurban Bayramı dolayısıyla yapılan bağışlarla bu yıl da yüzleri güldürdüğü ifade edildi.

Şehit ve gazi çocuklarının eğitiminde önemli bir rol üstlenen Vakfın, bağışlarla Mehmetçik çocuklarını ve ailelerini desteklemeye devam ettiği belirtilerek, "Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Mehmetçik Vakfı'na Türk halkı yine tam destek vererek, 81 bin 600 adet kurban bağışı yaptı." ifadesi kullanıldı.

Vakfa, anlaşmalı bankalardan havale ve EFT ücreti ödemeden destek verilebildiği ve Vakfın internet sitesinden online bağış yapılabildiği kaydedilen açıklamada, ayrıca tüm operatörlerden 2582'ye "MEHMETÇİK" yazılı SMS göndererek, destek vermenin mümkün olduğunu belirtildi.

Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Yaşar Bal, Vakfın, kahraman Mehmetçiklerin Türk halkına emaneti olan ailelerine yaşamları boyunca maddi ve manevi destek için yanlarında olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türk insanının sevgisini bugün daha çok hissediyoruz. Bize emanet edilen Mehmetçikler ve ailelerine vefakar halkımızın destekleriyle geçtiğimiz sene 77 milyon 390 bin lira yardım yaptık. Bu yıl emanetlerimize yapacağımız yardım miktarı artarak devam edecek. Mehmetçik Vakfı adına yüce Türk milletine en içten şükranlarımızı sunuyoruz."