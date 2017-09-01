Mehmetçik, Yunanistan sınırında bayramlaştı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin İpsala ilçesinde 4. Mekanize Piyade Tugayı 1. Hudut Tabur Komutanlığı Şehit Onbaşı Süleyman Cevizkıran Hudut Karakolu'ndaki görevli askerler, komutanlarıyla bayramlaştıktan sonra aileleriyle telefonla görüştü.

Askerlerin bayramını kutlamak için gelen 1. Hudut Tabur Komutanı Piyade Yarbay Volkan Karaaslan, Şehit Onbaşı Süleyman Cevizkıran Hudut Karakol Komutanı Piyade Teğmen Mehmet Akif Tosun tarafından hudut tekmiliyle karşılandı.

Tabur Komutanı Piyade Yarbay Karaaslan, karakol bahçesinde düzenlenen bayramlaşma töreninde askerlerin bayramını tek tek kutladı.

Nöbet tutan askerleri ziyaret eden Bölük Komutanı Piyade Üsteğmen Yalçın Girgin, askerlerin aileleriyle telefonla görüşmelerini sağladı.

Tunceli'deki ailesiyle telefonla görüşen Piyade Er İsmail Hızır Gül, yakınlarının bayramını kutladı.

Çankırılı Piyade Onbaşı Mustafa Erkul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, askerlik ve hudut hizmetinin kutsal olduğunu söyledi.

Bu kutsal görevi özellikle hudutta yapmaktan gurur duyduğunu belirten Erkul, "Hudutta görev yapmak her askere nasip olmaz. Karakolda arkadaşlarımızla birlikte onur ve gurur verici bu görevi yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Buradan annemin, babamın, kardeşlerimin ve özellikle doğuda görev yapan silah arkadaşlarımın Kurban Bayramı'nı kutlarım." dedi.

Öte yandan, bazı aileler hudut karakoluna gelerek evlatlarıyla bayramı hudut karakolunda geçirdi.

Piyade Onbaşı Onur Akyol'un babası Fırat Akyol, bayramı oğluyla geçirmek için Manisa'nın Akhisar ilçesinden geldiğini belirtti.

Oğlunun vatani görevini yapmasından dolayı gurur duyduğunu belirten Akyol, "Asker ocağında oğlumuzu ziyaret ettik. Gurur verici, her anne babaya Allah nasip etsin." dedi.

Anne Nermin Akyol ise diğer oğlunun da ağabeyi vatani görevini tamamladıktan sonra askere gideceğini dile getirdi. Asker annesi olmanın gurur verici olduğunu aktaran Akyol, "Manisa'dan buraya gelirken bir an önce oğluma kavuşabilmek için arabanın mola vermesini dahi istemedim. Oğluma bir an önce sarılmak istedim. Kavuştuk, güzel bir bayram geçiriyoruz Allah herkese nasip etsin." diye konuştu.