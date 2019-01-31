Mehmetçik'e DSİ'den

ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ülke sınırları içinde imza attığı projelerin yanı sıra Suriye ve Irak'ta görev yapan Mehmetçik'e de her türlü lojistik desteği sağlıyor.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke güvenliğini ilgilendiren konularda kendilerine de önemli görevler düştüğünü söyledi.

Yurt içinde yürüttükleri projelere ek olarak Balkanlar, Afrika ve Ortadoğu'daki pek çok bölgeye de su temin ettiklerini belirten Aydın, özellikle son yıllarda Suriye'de ve Irak'ta kahraman güvenlik mensuplarınca düzenlenen operasyonlara da lojistik destek verdiklerini ifade etti.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında son bir yıldır 17 kamyon ve 13 iş makinesinin personeliyle destek faaliyetlerinde yer aldığını anlatan Aydın, İdlib'te de Ağustos 2017'den itibaren 21 iş makinesi ve 35 personelle Mehmetçik'e destek verdiklerini ve şu anda da 5 iş makinesinin operatörleriyle bölgede görev yaptığını dile getirdi.

Aydın, Irak'ın kuzeyinde yürütülen güvenlik faaliyetlerine destek kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hakkari sınırının 30 kilometre dışında kurulan askeri üs bölgesinin yol yapım çalışmasını da desteklediklerini belirterek, Kasım 2017'den itibaren 2 paletli ekskavatörün personeliyle çalışma yürüttüğünü ve şu anda da 2 iş makinesinin TSK emrinde görev yaptığını söyledi.

Türkiye-Suriye sınır hattı boyunca hudut güvenliğinin sağlanması, yasa dışı geçişlerin önlenmesi ve kaçakçılıkla etkin mücadelenin sağlanması için Asi Nehri'ne sedde yapılması çalışmalarına 2017'nin Ekim ayından itibaren 40 iş makinesi ve 60 personelle katkı sağlandığına işaret eden Aydın, "İş kapsamında 9 bin 420 metre ilerleme sağlanırken, hali hazırda 29 iş makinesiyle faaliyetlere devam ediliyor." dedi.

Aydın, Şırnak'taki Kato Dağı'nda terörle mücadele kapsamındaki operasyonlara, Mayıs 2017'den itibaren 14 iş makinesiyle destek verildiğini kaydederek, "Mevcut durumda 2 iş makinesi operasyonlara destek amacıyla Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı emrinde çalıştırılmaktadır." diye konuştu.

Sınır güvenliği amacıyla yürütülen diğer çalışmalara da değinen Aydın, şunları kaydetti:

"Yerleşim yerlerinden ülkemize tehdit oluşturabilecek geçişlerin engellenmesi için sazlık alanlarının temizlenmesi, tünellerin bertaraf edilmesi, sınır yollarının ıslahı, yükseltilmiş nöbet ve kobra mevkilerinin inşası gibi faaliyetler yürütülüyor. Bu amaçla, Mardin'in Nusaybin ilçesinde Şubat 2017'de çalışmalara başlanıldı. Şu anda operatörleriyle toplam 8 iş makinesi Mardin 70. Mekanize Tugay Komutanlığı emrinde görev yapıyor. Ülke ve sınır güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler kapsamında DSİ Genel Müdürlüğü olarak toplam 59 iş makinesiyle çalışmalara destek veriyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kahraman Mehmetçik'lerin yanında olacağız. Yapılan çalışmalarda en büyük destekçimiz Tarım ve Orman Bakanımıza da şükranlarımı sunuyorum."