Mehmetçik'in gıdasına bakanlık güvencesi

ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK - Tarım ve Orman Bakanlığının, Milli Savunma Bakanlığı ile geçen yıl imzaladığı protokol kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyacı olan et, kuru gıda ve fındık gibi ürünler bakanlıkça karşılandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı arasında gıda maddesi alımına ilişkin iş birliği protokolü geçen yıl ocak ayında imzalandı.

TSK'da görev yapan er ve erbaşların sağlıklı, kaliteli, güvenli ve dengeli beslenmesini sağlamak, bu kapsamda yerli ürün temin etmek ve çiftçiye destek olmak amacıyla imzalanan protokol çerçevesinde, ihtiyaç duyulan gıda maddeleri Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili ve bağlı kuruluşlarıyla denetimi altındaki üst birlikler ve kooperatiflerden tedarik edildi.

Bu kapsamda TSK'nın kırmızı et, beyaz et ve şarküteri ürünleri ihtiyacı Et ve Süt Kurumunca (ESK) karşılandı. ESK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığına geçen yıl toplam 23,8 bin ton ürün satışı gerçekleştirdi. Bunun 12 bin tonu sığır eti, bin 158 tonu koyun eti, 6 bin 321 tonu beyaz et ve 4 bin 326 tonu da şarküteri ürünlerinden oluştu. Her iki kurumla bu yıl için yaklaşık 27 bin 500 ton ürün satışı için anlaşma yapıldı. Bunun 14 bin tonu sığır eti olacak.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) de geçen yıl TSK'nın fındık ihtiyacını karşıladı. Bu kapsamda, TSK'ya 380 ton fındık teslim edildi.

- 17 kalem kuru gıda sağlandı

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) de pirinç, bulgur, mercimek gibi kuru gıda ihtiyacında TSK'nın yanında yer aldı.

Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, AA muhabirine, Milli Savunma Bakanlığına bağlı askeri birliklerin güvenilir, milli ve yerli ürün tüketmesi adına 17 kalem kuru gıda ihtiyacını karşıladıklarını söyledi.

Poyraz, "Söz konusu protokolle Mayıs 2018'den itibaren askeri birliklerimizin ihtiyaç duyduğu pirinç, bulgur, mercimek, kuru fasulye, nohut, barbunya, salça, kuru üzüm, makarna, şehriye, un, bal ve şeker gibi temel gıda ürünlerini sözleşmeli üretim modeliyle ortaklarımıza ürettiriyor ve kahraman Mehmetçik'imizin sofralarına taşıyoruz. Günümüze kadar toplamda 44 milyon 111 bin 820 kilogramlık ürünün teslimatı gerçekleştirildi. Ürünlerin tedarik ve sevkiyatı, aramızda akdedilmiş hizmet alım sözleşmesine istinaden şirketimiz Tarım Kredi Birlik tarafından yürütülüyor." dedi.

Çiftçilerden alınan ürünleri işleyip paketlediklerini anlatan Poyraz, "Bu ürünleri, TSK'mızın kahraman ve fedakar evlatları yanında, Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında barınan gençlerimizin, üniversite mutfaklarından çıkan yemekler vesilesiyle öğrenimlerine devam eden öğrencilerimizin de istifadesine sunuyoruz." diye konuştu.

Öte yandan, Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, Tariş, Trakya Birlik ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü de TSK'nın ihtiyaçları için devreye giren kurumlar arasında yer aldı.