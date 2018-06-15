Mehmetçik'in gözü arkada kalmadı

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yılın ilk beş ayında maddi yetersizliklerle mücadele eden 69 bin 913 er ve erbaş ailesine 63 milyon 570 bin 925 lira destekte bulunuldu.

Bakanlığın sosyal yardım verilerinden derlenen bilgiye göre, ilk kez 2012'de başlatılan "Muhtaç Asker Ailesi" yardım programı kapsamında 81 ilde maddi durumu kötü olan er, erbaş aileleri ile çocukları için milyonlarca liralık destek ödemesi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı sırasında verdiği talimatla başlatılan destek uygulamasında ekonomik yetersizlikler yaşayan er ve erbaşların askerlik dönemini gözü arkada kalmadan geçirebilmesi amaçlanıyor.

Türkiye genelinde geçen yıl, ekonomik yetersizlikler yaşayan 90 bin 701 asker ailesine 155 milyon 390 bin 150 lira destek verildi.

Bu yıl mayıs ayı sonu itibarıyla ise 69 bin 913 asker ailesi için 63 milyon 570 bin 925 lira kaynak aktarımında bulunuldu.

- Yardım anne veya eşe bağlanıyor

"Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı", vatani görevini yapan er ve erbaş evli ise eşlerini, evli değiller ise annelerini kapsıyor.

Annenin hayatta olmaması durumunda ise maaş babaya sağlanıyor. Destek ödemeleri, askerlikte geçen süre dikkate alınarak, en fazla 12 ay uygulanıyor.