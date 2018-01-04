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Mehmetçik'ten PKK'nın kış üstlenmesine darbe

- Erzincan'ın Refahiye ilçesi kırsalında, terör örgütünün kış üstlenmesine yönelik operasyonda 3 noktada belirlenen 2 sığınak ve 4 depo imha edildi - Sığınak ve depolarda teröristlerin kışın kullanacağı yüklü miktarda yiyecek ve yaşam malzemesi bulundu

Mehmetçik'ten PKK'nın kış üstlenmesine darbe

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Refahiye ilçesi kırsalında, terör örgütünün kış üstlenmesine yönelik operasyonda tespit edilen 2 sığınak ve 4 depoda yüklü miktarda yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'ya yönelik kent genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında bir süre önce Refahiye kırsalında operasyon başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda, 2 Ocak'ta Söğütlü köyü kırsalında 8 kişilik sığınak, 3 Ocak'ta Alacaatlı köyü kırsalı Kurtlu Tepe mevkisinde 6 kişilik sığınak ile 4 Ocak'ta Alacaatlı Yaylası İşilor Deresi bölgesinde 4 depo tespit edildi.

Sığınak ve depolarda kuzineli soba, tüp, ocak, akü, ayakkabı, halat, el lambası, tulum peyniri, un, şeker, makarna, pirinç, kuru fasulye, konserve, kahve, pul biber, hamur mayası, tava, tabak, tencere, çatal, kaşık, temizlik malzemesi, kalem pil, giyecek ve iç çamaşırı, battaniye, hasır, kilim, ilaç, enjektör ve ilkyardım gereçlerinden oluşan yüklü miktarda malzeme ele geçirildi.

Teröristlerce kış üstlenmesi için hazırlanan malzemeler olay yerinde imha edildi.

Vatandaşların huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla terör unsurlarının bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülecek.

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ErzincanErzincan İl Jandarma KomutanlığıMehmetçikPkkRefahiye
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