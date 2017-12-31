Mekke'nin fethi kutlamasında

KONYA (AA) - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Konya Şubesi, Mekke ve Kudüs'ün fethi dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'ndeki program, mehter takımı gösterisi ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Salonda "Bağımsız Filistin ve özgür Kudüs" ve "Mescid-i Aksa İslamındır" pankartı açıldı.

Filistin'e destek sloganlarının sık sık atıldığı programda 10 bin kişilik salonun güney tribününde; Mescid-i Aksa ve Filistin direnişinin sembolü Hanzala'nın elinde Filistin ve Türk bayrağının yer aldığı Kudüs kareografisi yapıldı.

Kabe maketinin de bulunduğu salondaki görsel şöleni katılımcılar telefonlarıyla fotoğrafladı.

Programda Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin görüntülü mesajı büyük alkış aldı.

AGD Genel Başkanı Salih Turhan, programda yaptığı konuşmada, İslam'ın hayatın her alanınında olduğunu söyledi.



Mekke'nin fethinin İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in komutasında gerçekleştirildiği için son derece önemli olduğuna dikkati çeken Turhan, şunları kaydetti:

"Bu fethi gerçekleştiren ordunun askerleri ise Peygamber Efendimizin sahabeleridir. Öyle bir ordu ki komutanı rahmet elçisidir. Biz böyle bir fethi kutluyoruz. Her yıl böyle bir etkinliği düzenlediğimiz zaman bir şey çok tartışılıyor. Yılbaşı günü Mekke'nin fethini niye kutluyorsunuz diyorlar. 'Yılbaşına alternatif olarak mı yapıyorsunuz' deniliyor. Şunu ifade etmek isterim. Bizim temel iki kaidemiz var. Türkiye'de ve dünyada yılbaşında kutlamalar oluyor. Sokaklarda çamlar süsleniyor. Bize batının zihniyetini yerleştirmeye çalışıyorlar. Ancak biz inançlı insanlarız ve inandığımız gibi yaşamak zorundayız. Mekke'nin fethini kutlamamızdaki asıl gayemiz gençlerin bu yanlışa düşmemesi içindir."

Program, spor gösterileri, Grup Genç'in konseri, Siyer-i Nebi Bilgi Yarışması ödül töreni ve umre kurasıyla sona erdi.