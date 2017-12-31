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"Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" etkinliği

- AGD İstanbul Şube Başkanı Bulut: - "Kim neyi söylerse söylesin. Kudüs, İslam'ın şehridir, Filistin’in başkentidir. Başka bir şey kabul etmemiz mümkün değildir"

İSTANBUL (AA) - Anadolu Gençlik Derneği'nce (AGD) "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" etkinliği düzenlendi.

Sultanbeyli Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde, Mekke'nin Fethi'nin 1387. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, günün önemini anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.

Şiir dinletilerinin gerçekleştirildiği etkinlikte, AGD tarafından düzenlenen Siyer-i Nebi sınavında dereceye giren 20 öğrenciye ödülleri takdim edildi.

Etkinlikte konuşan AGD İstanbul Şubesi Başkanı Ali Uğur Bulut, 31 Aralık akşamını, yıllardır Mekke’nin Fethi etkinlikleri olarak kutladıklarını belirterek, önceki yıllardan farklı olarak bu yıl Kudüs’ü de işlediklerini söyledi.

Bulut, "Kudüs, bizim ilk kıblemizdir, İslam'ın şehridir, Filistin’in başkentidir. Kim neyi söylerse söylesin. Kudüs, İslamın şehridir, Filistin’in başkentidir. Başka bir şey kabul etmemiz mümkün değildir." diye konuştu.

İstanbul'un tüm ilçelerinde gerçekleştirilen etkinliklere, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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