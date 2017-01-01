Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2016'da en çok altın altın kazandırdı
En çok altın kazandırdı
Başbakan el koydu üç havaalanı daha geliyor
Üç havaalanı daha geliyor
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası

Mekke'nin fethinin 1386. yıl dönümü

- Siirt'te "Sabah Namazı Buluşması" düzenlendi

Mekke'nin fethinin 1386. yıl dönümü

SİİRT (AA) - Siirt'te, Mekke'nin fethinin 1386. yıl dönümü dolayısıyla "Sabah Namazı Buluşması" gerçekleştirildi.

Ensar Vakfı Siirt Şubesince Ensar Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından namaz kılındı.

Daha sonra, İslam coğrafyasında yaşanan olayların son bulması ve Halep'te hayatını kaybedenler için dua edildi.

Programda konuşan İl Müftüsü Faruk Arvas, Mekke'nin fethinin İslam tarihindeki önemine işaret ederek, "Mekke, şehirlerin anasıdır. Mekke'nin fethinin önemini özellikle genç nesle her yıl tekrar tekrar hatırlatmak gerekiyor. Genç nesiller, mutlaka fetih kavramını anlamalı, fetih ve işgal arasındaki farkı bilmeli, fetih aşkıyla yaşamalıdır." dedi.

Ensar Vakfı Siirt Şubesi Başkanı Necmettin Çiçek, programın yoğun katılımla gerçekleştiğini belirtti.

Geleceğin emin ellerde olduğunu dile getiren Çiçek, "Gençlerimizi, çocuklarımızı camiye yönlendirelim. Özellikle sabah namazlarında bu atmosferi yaşamaları için elimizden gelen gayreti gösterelim. Çok şükür, güzel netice alıyoruz. Gençlerimiz bu şuurla, bilinçle, manevi alanda aldıkları has duyguyla, geleceğe daha emin bakmamıza sebep oluyor." diye konuştu.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Mekkenin Fethinin 1386. Yıl Dönümü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.