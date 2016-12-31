Mekke'nin Fethi'nin 1386. yılı

ANTALYA (AA) - Antalya'da, Mekke'nin fethinin 1386'ncı yıl dönümü, Anadolu Gençlik Derneği'nin (AGD) düzenlediği etkinlikle kutlandı.

Kepez Belediyesi Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kutlama, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kuran-ı Kerim okunup, duaların edildiği programa çok sayıda vatandaş katıldı.

AGD Antalya Şube Başkanı Ahmet Muhammet Pişirici, programda yaptığı konuşmada, Mekke'nin fethiyle halkın İslam ile şereflendiğini, zulmün sona erdiğini söyledi.

Fetihle adaletin ve düzenin sağlandığını anlatan Pişirici, "AGD olarak Efendimizi örnek alan gençlerin yetişmesi için çalışıyoruz. İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreç önümüzdeki süreçte geçecektir. Ülkemizi daha güzel günler beklediğine inancımız tamdır." diye konuştu.

Pişirici, Mekke'nin fethinin 1386'ncı yılını kutlayarak, alçak terör saldırılarında şehit düşenleri rahmetle andığını ifade etti.

Konuşmaların ardından, mehteran takımı gösteri sundu.