Mekke'nin fethinin 1387. yıl dönümü

DİYARBAKIR (AA) - Yurt Dışındaki Filistinli Alimler Birliği Başkanı Nevaf Tekruri, "Kudüs ve Filistin Arapların değil bütün İslam aleminin ve ümmetindir. " dedi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Diyarbakır Şubesi'nce, Mekke'nin fethinin 1387'nci yıl dönümü dolayısıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi'nde "Mekke"nin Fethi ve Kudüs Gecesi" etkinliği gerçekleştirildi.

Program, Ulu Cami İmam Hatibi Emin Mülayim'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

AGD Diyarbakır Şubesi Başkanı Abdurrahman Ergin, yaptığı konuşmada, Müslümanların kıblesi olan, Kabe'nin bulunduğu, en güzel şehir Mekke'nin ve Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'yı içinde barındıran, peygamberler şehri olan Kudüs'ün önemini özellikle genç nesile her yıl tekrar hatırlatmanın önemine inandıklarını söyledi.

Filistin, Suriye, Yemen, Arakan ve diğer İslam coğrafyasında üzücü olayların yaşandığını işaret eden Ergin, "Bütün bu işgallerin, çatışma ortamının sebebi en başta İslam coğrafyasının parçalanmışlığıdır. Bu parçalanmışlık üzerimizdeki sorumluluğu daha da artırıyor. İstanbul'u, Diyarbakır'ı, Kudüs'ü, Mekke'yi birbirine bağlayan ruh, fetih ruhudur. Genç nesiller mutlaka fetih kavramını anlamalı, fetih ve işgal arasındaki farkı bilmeli, fethin asıl gönülleri fethetmek olduğunu bilmeli ve fetih aşkıyla yaşamalıdır." ifadelerini kullandı.

Nevaf Tekruri ise Allah tarafından Kudüs'ün mübarek bir belde kılındığını söyledi.

Tekruri, Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak kabul ettiğine dair yaptığı açıklamanın Müslümanlar tarafından asla kabul edilmeyeceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kudüs ve Filistin Arapların değil bütün İslam aleminin ve ümmetindir. Filistin'in bağımsızlığı için ümmetin her ferdinin cihad etmesi vaciptir. Filistin sadece bir toprak meselesi değildir. Filistinliler malları ve canlarıyla ümmet adına orayı muhafaza ediyor. Eğer onlar orada İsrail'e karşı durmazlarsa İsrail, Suriye, Katar ve Suudi Arabistan'ı işgal ederdi. Trump, bu kararı alınca birkaç hafta sonra tepkilerin biteceğini sandı."

Filistinlilerin İsraillilere toprak sattığıyla ilgili beyanların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Nevaf Tekruri, bu iddianın İsrailliler tarafından kasıtlı olarak ortaya atıldığını aktardı.

Tüm Müslümanların Filistin ve Kudüs için cihat etmesi gerektiğini vurgulayan Tekruri, "Kudüsle ilgili yapılan etkinliklere katılmak çok önemlidir. Mısır, Endonezya, Malezya, Pakistan ve diğer İslam ülkelerinde Kudüsle ilgili etkinlikler yaptığınızı görmek bize cesaret veriyor. Kudüs için çok dua etmeliyiz. Sadece Kudüs için değil zülüm altındaki bütün İslam beldeleri için çok dua edelim." dedi.

Etkinlikte Bilal Güler, Mekke ve Kudüs ile ilgili ilahileri seslendirdi.

Programa Saadet Partisi İl Başkanı Fesih Bozan ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.