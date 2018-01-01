Mekke'nin fethinin 1387. yıl dönümü

ARTVİN (AA) - Artvin'de Mekke'nin fethinin 1387'nci yıl dönümü dolayısıyla "Mekke'nin Fethi, Gönüllerin Fethi" programı düzenledi.

Artvin Belediyesince, Ahmet Hamdi Tanpınar Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Artvin Belediyesi Tasavvuf Musiki Korusu'nun ilahi dinletisiyle başladı.

Programda konuşan Diyanet-Sen Onursal Genel Başkanı Mustafa Akgül, Mekke'nin fethinin İslam tarihi açısından önemine değinerek, "Dünyada İslam'dan başka ikinci bir din yok ki doğduğu günden bin 400 yıl sonraya aynı özelliğini muhafaza ederek gelsin. Bize düşen bunu sürdürmektir. Gönüller medeniyetini devam ettirmektir." diye konuştu.

Akgül, Hazreti Muhammed'in mescit yapılmasını önemsediğini ve milletin bu mesajın gereğini layıkıyla yerine getirdiğini ifade ederek, "İlk işçimiz bundan 55 sene önce gitmiş Avrupa'ya. Bir seccade serecek kadar bir mescidi yokken bugün Avrupa genelinde Türk işçisinin yaptırdığı cami sayısı 5 bini aştı. Demek ki bu millet gittiği yere cami yapma konusunda Peygamber'den mesajı iyi almış." diye konuştu.

Müslümanlarla müşrikler arasındaki Hudeybiye Antlaşması'nı müşriklerin bozduğunu, Hazreti Muhammed'in de bunun üzerine Mekke'nin fethi için gerekli hazırlıkları yaparak harekete geçtiğini anlatan Akgül, şöyle devam etti:

"Günümüzde Birleşmiş Milletler bir araya gelip, 'Kudüs, hiçbir devletin başkenti olmayacak.' kararını verirken Amerika, tek başına 'Kudüs, İsrail'in başkenti.' dedi mi, demedi mi? İşte bize fırsat doğdu. Anlaşmayı sen bozdun. Biz de Filistin'in başkenti olarak ilan ederiz. Ettik mi, ettik. Sonra İslam alemini davet ettik, Allah'ın izniyle çoğu koşup geldi. Sonra işi BM'ye götürdüğümüzde Türkiye 128, Trump 9. Biriyle anlaşma yaptıysanız anlaşmayı bozmayın ama karşı taraf bozarsa onu da koz olarak kullanıp kafasına çarpın. Milletimiz Peygamberimizin mesajını günümüzde iyi değerlendirdi."

Akgül, söz konusu vatan, millet olursa Müslümanların aslan haline geldiğini vurgulayarak, 15 Temmuz'da milletin bir gecede aslanlaştığını söyledi.

Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, programın sonunda Akgül'e plaket takdim etti.

Programa Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülcelil Kahveci, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.