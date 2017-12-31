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Mekke'nin Fethi'nin 1387'nci yıl dönümü

- Yıldırım Belediyesince Mekke'nin Fethi'nin 1387'nci yılı nedeniyle etkinlik düzenlendi

Mekke'nin Fethi'nin 1387'nci yıl dönümü

BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım Belediyesince Mekke'nin Fethi'nin 1387'nci yıl dönümü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Dünya Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma birincileri Abdurrahman Bozan ve Mehmet Bilir, Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil ve Dursun Ali Erzincanlı katıldı.

Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, etkinlikte yaptığı konuşmada, emeği geçenlere teşekkür etti.

Peygamber Efendimizi sevmenin ibadet olduğunu aktaran Şimşirgil, "Allah, Peygamber Efendimizi, annemizden, babamızdan, eşlerimizden daha fazla sevmemizi emrediyor. O'nu sevmek ibadettir. Bu nedenle Peygamber Efendimizi her vesileyle, her kandilde mutlaka hatırlamalı, hatırlatmalı, konuşmalı, okumalı ve yazmalı." dedi.

Fetihlerin Kudüs'ü unutturmaması gerektiğini söyleyen Şimşirgil, şöyle devam etti:

"Arkadaşlar gerçekten biz Kudüs'e bugüne kadar ağlayamadık bile. 1980'lerde Kudüs dedik, darbe oldu. 28 Şubat'ta Kudüs dedik, darbe yaptılar. Bu millet Kudüs'ü ağıdına ağlayamadı bile. İlk defa bugün Kudüs diyebiliyoruz. Kudüs'ü savunabiliyoruz. Kudüs'ü konuşabiliyoruz. Kudüs için ağlayabiliyoruz. Bu bile büyük nimet değil mi? Cumhurbaşkanı tarafından İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul’da toplandı ve Doğu Kudüs Filistin’in başkenti ilan edildi. Sakın bazılarına aldanıp Kudüs'ü böldü diye düşünmeyin."

Programda bir konuşma yapan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Mekke'nin şehirlerin anası olduğunu ifade etti.

Mekke'nin fethinin çok iyi idrak edilmesi gerektiğini aktaran Edebali, "Aslında Mekke'nin fethini iyi idrak edersek Kudüs bugün mahsun olmaz. Mekke'nin fethini, fetih ruhunu iyi anlamamız lazım." dedi.

Daha sonra Dursun Ali Erzincanlı, şiirlerini okudu.



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Bursa"Mekke'nin Fethi"
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