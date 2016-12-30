Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2016'da en çok altın altın kazandırdı
En çok altın kazandırdı
Başbakan el koydu üç havaalanı daha geliyor
Üç havaalanı daha geliyor
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası

Mekke'nin fethinin bin 386'ncı yıl dönümü

- Anadolu Gençlik Derneği, şubelerinde düzenlenecek programlarla Mekke'nin fethinin bin 386'ncı yıl dönümünü kutlayacak

Mekke'nin fethinin bin 386'ncı yıl dönümü

ANKARA (AA) - Anadolu Gençlik Derneği, Mekke'nin fethinin bin 386'ncı yıl dönümünü 81 ildeki şubelerinde düzenlenecek programlarla kutlayacak.

Anadolu Gençlik Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, İslam coğrafyasının dört bir yanında masum insanların çatışmalar ve terör olaylarında yaşamını yitirdiği belirtilerek, Fırat Kalkanı Harekatı'nda görevli askerler ile ilgili gelen acı haberlerin yürekleri yaktığı vurgulandı.

Anadolu Gençlik Derneğinin 81 ildeki şubelerinde, Mekke'nin fethinin bin 386'ncı yıl dönümünün, düzenlenecek programlarla kutlanacağı bildirilen açıklamada, "Yeryüzünün ilk binası Kabe'nin bulunduğu şehir olan Mekke, İslam ordularınca 1 Ocak 630 tarihinde fethedilmiştir. Derneğimiz öncülüğünde geleneksel olarak düzenlenen fetih kutlamaları bu yıl da ülkemiz genelinde 300 kadar noktada salon programları ile yine bir o kadar noktada da temsilcilik merkezlerimizde gerçekleştirilecek etkinliklerle icra edilecektir." ifadelerine yer verildi.

"Yılbaşı eğlencesi" adıyla, neredeyse tüm dünya halklarına dayatılan çirkinliklere karşı tavır takınmanın, İslam’ın bir gereği olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Piyango adı verilen oyunla kitlelerin kumarla buluşturulmasını sağlayan, her türlü kötülüğe giden yolları açan, birçok gencin çeşitli bağımlılıklara yakalanmasına sebep olan, birçok insanda iffet duygusunu zedeleyen her türlü eğlence anlayışını reddediyoruz. Kalplerdeki merhameti körelten, vicdan duygusunu ortadan kaldıran, insanları şehirlerin en orta yerlerinde her türlü ahlaksızlığı yapmaya sevk eden yılbaşı kutlamalarına karşı tepki koymanın her erdem sahibi insanın görevi olduğunu da düşünüyoruz."

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Gençlik DerneğiMekke'nin Fethi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.