Meksika doğal gaz şirketleriyle sözleşmeleri yeniden ele alacak

MEKSİKO (AA) - Meksika'da hükümet, elektrik üretimi için doğal gaz şirketleriyle yapılan ödeme garantili sözleşmelerin gözden geçirileceğini bildirdi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, önceki hükmet döneminde doğal gaz şirketleriyle yapılan, doğal gazın boru hattıyla teslim edilmemesi halinde dahi ödemenin devam etmesini şart koşan "ödeme garantili sözleşmelerin" yeniden ele alınmasının zorunlu olduğunu söyledi.

Obrador, "İktidarın koruması altında tatlı kazanç elde ettiler, kendilerine haksız avantaj sağlayan sözleşmeler imzaladılar. Bu sözleşmeler bazı şahıslara kıyak olarak yapıldı. Buna son vermenin vakti geldi. Meksika artık bir fetih ve yağma ülkesi değildir." dedi.

Federal Elektrik Komisyonu Direktörü Manuel Bartlett da Meksikalı enerji şirketleri IEnova ve Carso Energy ile Kanadalı enerji şirketi TransCanada ile bu türden sözleşmeler yapıldığını, devletin 2015'ten bu yana özel gaz şirketlerine 3,2 milyar dolar ödeme yaptığı kaydetti.

Bazı borun hattı projelerinin yerel protestolar nedeniyle askıya alınmasına ve doğal gaz iletimi olmamasına rağmen ödemelerin sürdüğüne dikkati çeken Bartlett, bu sözleşmelerin yeniden düzenlenmemesi halinde devlete ait elektrik işletmesinin iflasla karşı karşıya kalacağını ve yurttaşlara elektrik tedarik edilmesinde sıkıntılar yaşanacağını bildirdi.

Öte yandan eski Devlet Başkanı Felipe Calderon, kendi iktidarı döneminde yapılan sözleşmelerin kamuya açık ve şeffaf ihale süreciyle gerçekleştiğini savundu.

Ödeme garantili sözleşmelerin enerji sektöründe yaygın olduğunu belirten Calderon, "Aksi halde karmaşık enerji projelerini finanse etmek mümkün olmaz." diye konuştu.