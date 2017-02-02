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"Meksika sınırına duvar 2 yıl içinde bitebilir"

- ABD İç Güvenlik Bakanı Kelly, ABD Başkanı Trump'ın Meksika sınırına örülecek duvara büyük önem verdiğini bildirdi

WASHINGTON (AA) - ABD İç Güvenlik Bakanı John Kelly, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırına örülecek duvara büyük önem verdiğini belirterek "Duvarın iki yıl içinde tamamlanmasını umuyorum." dedi.

Kelly, Amerikan Fox News kanalına verdiği mülakatta ABD sınır güvenliği açısından Meksika sınırına örülmesi planlanan duvarın önemli olduğunu belirtti.

Kelly, duvar inşasının birkaç ay içerisinde başlayacağını ve öncelik sırasına göre kademe kademe yapılacağını açıkladı. Duvarın inşasına Trump'ın çok önem verdiğine dikkat çeken Kelly, "Duvarın iki yıl içinde tamamlanmasını umuyorum." şeklinde konuştu.

Duvarın inşası sürecinde gerekecek finansman konusunda ABD Kongresinin hızlı kararlar alacağına inandığını belirten Kelly, Trump'ın, "duvarın masraflarının Meksika tarafından karşılanacağı" şeklindeki yorumuyla ilgili değerlendirme yapmadı.

ABD Başkanı Trump, 20 Ocak'ta göreve geldikten sadece 5 gün sonra, "yasa dışı göçmenleri önlemek" ve "sınır güvenliğini artırmak" amacıyla Meksika sınırına duvar örülmesini öngören kararnameyi imzalamıştı.

Duvarın inşasıyla ilgili bütçenin öncelikle federal hükümet tarafından karşılanacağını söyleyen Trump, bu paranın Meksika hükümetinden tahsil edileceğini dile getirmiş, Meksika Cumhurbaşkanı Enrique Pena Nieto ise duvar için ödeme yapmayacaklarını birçok kez ifade etmişti.

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