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Meksika'da 4 ceset bulundu

ACAPULCO (AA) - Meksika'nın Guerrero eyaletindeki Acapulco kentinde 4 ceset bulundu.Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, tatil merkezi Acapulco'nın farklı bölgelerinde 4 ceset bulunduğu belirtildi.Cesetlerden birinin kentin en işlek caddelerinden...

Meksika'da 4 ceset bulundu

ACAPULCO (AA) - Meksika'nın Guerrero eyaletindeki Acapulco kentinde 4 ceset bulundu.

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, tatil merkezi Acapulco'nın farklı bölgelerinde 4 ceset bulunduğu belirtildi.

Cesetlerden birinin kentin en işlek caddelerinden birinde yerde yatar vaziyette bulunduğu kaydedildi.

Acapulco'da uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı şiddet olaylarında son dönemde artış yaşandığı ifade edildi.

Meksika'da haziran ayında 2 bin 234 cinayet işlendiği ve bunun son 20 yılın rekoru olduğu açıklanmıştı.

Uyuşturucu kartellerinin çatıştığı, insan kaçırdığı ve cinayet işlediği Guerrero eyaletinde, kurbanların cesetleri sıklıkla yol kenarına atılıyor.


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AcapulcoCesetMeksikaşiddet
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