Meksika'da 4 ceset bulundu

ACAPULCO (AA) - Meksika'nın Guerrero eyaletindeki Acapulco kentinde 4 ceset bulundu.
Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, tatil merkezi Acapulco'nın farklı bölgelerinde 4 ceset bulunduğu belirtildi.
Cesetlerden birinin kentin en işlek caddelerinden birinde yerde yatar vaziyette bulunduğu kaydedildi.
Acapulco'da uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı şiddet olaylarında son dönemde artış yaşandığı ifade edildi.
Meksika'da haziran ayında 2 bin 234 cinayet işlendiği ve bunun son 20 yılın rekoru olduğu açıklanmıştı.
Uyuşturucu kartellerinin çatıştığı, insan kaçırdığı ve cinayet işlediği Guerrero eyaletinde, kurbanların cesetleri sıklıkla yol kenarına atılıyor.