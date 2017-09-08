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Meksika'da 8 büyüklüğünde deprem oldu

MEXICO CITY (AA) - Meksika'nın güney açıklarında 8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Pijijiapan kentinin 123 kilometre güneybatısındaki depremin 33 ki̇lometre deri̇nli̇kte kaydedildiğini...

Meksika'da 8 büyüklüğünde deprem oldu

MEXICO CITY (AA) - Meksika'nın güney açıklarında 8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Pijijiapan kentinin 123 kilometre güneybatısındaki depremin 33 ki̇lometre deri̇nli̇kte kaydedildiğini açıkladı.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından Meksika, Honduras, Ekvador, Guatemala, Nikaragua, Panama'yı kapsayan bölgede tsunami oluşabileceği uyarısı yaptı.

Başkent Meksiko'da da hissedilen deprem, halk arasında korkuya neden oldu.

Başkent sakinleri, panik içinde evlerini terk ederek sokağa döküldü.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
DepremMeksika
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