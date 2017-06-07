Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe ekonomi emekli aylığı
Emekliye bayram müjdesi
Emekliye bayram müjdesi
Futbolda en çok o kazandı
Futbolda en çok o kazandı
Festivallerin en iyileri İstanbul Modern'de
İstanbul bu hafta filme doyacak
  AR-GE mühendisi yetiştiriyorlar
  Ar-Ge mühendisi yetiştiriyorlar
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası

Meksika'da cezaevi isyanı

- Tutuklularla infaz koruma memurları arasında çıkan çatışmada 4 kişi öldü

Meksika'da cezaevi isyanı

CIUDAD VICTORIA (AA) - Meksika'nın ABD sınırındaki Tamaulipas eyaletinde cezaevinde çıkan isyanda 4 kişi hayatını kaybetti.

Adının açıklanmasını istemeyen polis yetkilisi, eyalet başkenti Ciudad Victoria'daki cezaevinde isyan çıkaran tutuklular ile infaz koruma memurları arasında çıkan silahlı çatışmada üçü polis 4 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Çatışma sırasında hafif yaralanan polis, mahkumların otomatik silahları olduğunu söyledi.

Tamaulipas Emniyet Sözcüsü Alberto Rodriguez de yerel medyaya 3 polisin ve kimliği belirlenemeyen bir kişinin hayatını kaybettiği olayda 6 kişinin yaralandığını açıkladı.

Rodriguez, cezaevinde durumu kontrol altına almak için takviye polis ve asker gönderildiğini ifade etti.

Olası bir tahliye durumu için cezaevinin çevresi ve yollar kapatıldı.

ABD'nin Teksas eyaletiyle sınır komşusu olan Tamaulipas, uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı şiddet olaylarına sık sık sahne oluyor.

Nuevo Leon eyaletinin başkenti Monterrey'de 2012'de bir hapishanede çıkan isyanda 44 mahkum hayatını kaybetmişti.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
CezaeviCiudad VictoriaMeksikaTamaulipas
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5