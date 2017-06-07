Meksika'da cezaevi isyanı

CIUDAD VICTORIA (AA) - Meksika'nın ABD sınırındaki Tamaulipas eyaletinde cezaevinde çıkan isyanda 4 kişi hayatını kaybetti.

Adının açıklanmasını istemeyen polis yetkilisi, eyalet başkenti Ciudad Victoria'daki cezaevinde isyan çıkaran tutuklular ile infaz koruma memurları arasında çıkan silahlı çatışmada üçü polis 4 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Çatışma sırasında hafif yaralanan polis, mahkumların otomatik silahları olduğunu söyledi.

Tamaulipas Emniyet Sözcüsü Alberto Rodriguez de yerel medyaya 3 polisin ve kimliği belirlenemeyen bir kişinin hayatını kaybettiği olayda 6 kişinin yaralandığını açıkladı.

Rodriguez, cezaevinde durumu kontrol altına almak için takviye polis ve asker gönderildiğini ifade etti.

Olası bir tahliye durumu için cezaevinin çevresi ve yollar kapatıldı.

ABD'nin Teksas eyaletiyle sınır komşusu olan Tamaulipas, uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı şiddet olaylarına sık sık sahne oluyor.

Nuevo Leon eyaletinin başkenti Monterrey'de 2012'de bir hapishanede çıkan isyanda 44 mahkum hayatını kaybetmişti.