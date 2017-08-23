Meksika'da gazeteciye silahlı saldırı

XALAPA (AA) - Basın mensupları için en tehlikeli ülkelerden biri olan Meksika'da bir gazeteci daha öldürüldü.

Merkezi ABD'nin New York kentinde bulunan Gazetecileri Koruma Komitesi ve Diario de Acayucan gazetesi editör yardımcısı Cecilio Perez Cortes, Veracruz eyaletindeki olayda gazetenin adliye muhabiri Candido Rios Vazquez'in yanı sıra 2 kişinin de silahla vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

Perez, Rios'un, bu yıl en az 9 gazetecinin katledildiği ülkede hükümetin, gazetecileri korumak için oluşturduğu koruma programına kayıtlı olduğu belirtti.

Rios'un 2012'den bu yana Veracruz'a bağlı Hueyapan de Ocampo ilçesi eski belediye başkanlarından biri tarafından sürekli tehdit edildiğini ifade eden Perez, Rios'un aldığı tehditler nedeniyle cep telefonunda, acil durumlarda yakınlarına mesaj gönderme, yerini bildirme olanağı sağlayan alarm butonu olduğunu ve evine güvenlik kameraları yerleştirdiğini dile getirdi.

Perez, Dios'un gazetedeki işlerini öğleden sonra 3.00'te bitirdiğini ve evine dönmek üzere yolda olduğu sırada karşılaştığı tanıdığı bir polis yetkilisi ile konuşurken saldırıya uğradığını bildirdi.

Perez, "Rios, sosyal mücadele için gazetecilik yapmaya başlamıştı. Her zaman adaletsizliğe karşı çıkmıştı." dedi.

Rios'un tarım işçileri, kadınlar ve göçmenleri desteklediğine dikkati çeken Perez, organize suçların etkin olduğu bölgede gazetecilik yapmanın zor olduğunu ve kendilerinin de sürekli tehditler aldığını ifade etti.

Hueyapan de Ocampo'da Meclis Üyesi Alex Chang da Veracruz'un başkenti Tabasso'nun Acayucan bölgesindeki hastaneye götürüldüğü sırada yolda hayatını kaybettiğini açıkladı.

Veracruz Savcılığından yapılan açıklamada da cinayetle ilgili soruşturma açıldığı bildirildi.

Veracruz'da 19 Mart'ta da gazeteci Ricardo Monlui da ailesiyle gittiği restorandan çıktığı sırada 2 el ateş edilerek öldürülmüştü.

Meksika, gazeteciler açısından dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri olarak sayılıyor. Gazetecileri Koruma Komitesi'ne göre, ülkede 1992'den bu yana en az 40 gazeteci görev yaparken, hayatını kaybetti.