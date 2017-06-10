Meksika'da silahlı saldırı: 6 ölü

ACAPULCO (AA) - Meksika'nın güneyindeki Guerrero eyaleti kırsalında bulunan bir kasabada silahlı kişilerin saldırısına uğrayan 2'si çocuk, 6 kişi yaşamını yitirdi.

Devlet Güvenlik Sözcüsü Roberto Alvarez Heredia'nın yaptığı açıklamaya göre, Acapulco şehri kırsalındaki San Pedro Cacahuatepec kasabasındaki evlerinde silahlı kişilerin saldırısına uğrayan 3'ü kadın, 2'si çocuk, toplam 6 kişi öldü.

Olayda 4 aylık bir bebek ve 17 yaşındaki bir erkek çocuğun yaşamını yitirdiğini, 3 çocuğun da yaralandığını belirten Heredia, kurbanların tamamının aynı aileden olduğunun tahmin edildiğini bildirdi.

Federal hükümetin baraj inşa etmek istediği bölgede, iki grubun hak iddia ettiği belirtiliyor. Söz konusu gruplar, uyuşturucu kartelleriyle mücadele için 2013-2014'te yasa dışı olarak silahlanmıştı.

Gruplardan birinin lideri Bruno Placido, olayla hiçbir şekilde ilgilerinin bulunmadığını ifade ederek, soruşturmada yetkililerle iş birliği yapacağını kaydetti.

Placido, saldırının organize bir suç çetesinin para için yaptığı bir infaza benzediği yorumunda bulunarak, "Biz, bugüne kadar suçluların şiddetine cevap verdik ancak hiçbir surette katliam yapmadık." dedi.



