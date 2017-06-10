Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe Çağdaş Kaya otomotiv
AVM’lerde akvaryum modası başladı
Akvaryum modası başladı
İhracatçıya yeni olanak
İhracatçıya yeni olanak
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Vakıfbank'a genel müdür oldu
Vakıfbank'a genel müdür oldu
THY yönetiminde değişiklik
THY yönetiminde değişiklik

Meksika'da silahlı saldırı: 6 ölü

ACAPULCO (AA) - Meksika'nın güneyindeki Guerrero eyaleti kırsalında bulunan bir kasabada silahlı kişilerin saldırısına uğrayan 2'si çocuk, 6 kişi yaşamını yitirdi.Devlet Güvenlik Sözcüsü Roberto Alvarez Heredia'nın yaptığı açıklamaya...

Meksika'da silahlı saldırı: 6 ölü

ACAPULCO (AA) - Meksika'nın güneyindeki Guerrero eyaleti kırsalında bulunan bir kasabada silahlı kişilerin saldırısına uğrayan 2'si çocuk, 6 kişi yaşamını yitirdi.

Devlet Güvenlik Sözcüsü Roberto Alvarez Heredia'nın yaptığı açıklamaya göre, Acapulco şehri kırsalındaki San Pedro Cacahuatepec kasabasındaki evlerinde silahlı kişilerin saldırısına uğrayan 3'ü kadın, 2'si çocuk, toplam 6 kişi öldü.

Olayda 4 aylık bir bebek ve 17 yaşındaki bir erkek çocuğun yaşamını yitirdiğini, 3 çocuğun da yaralandığını belirten Heredia, kurbanların tamamının aynı aileden olduğunun tahmin edildiğini bildirdi.

Federal hükümetin baraj inşa etmek istediği bölgede, iki grubun hak iddia ettiği belirtiliyor. Söz konusu gruplar, uyuşturucu kartelleriyle mücadele için 2013-2014'te yasa dışı olarak silahlanmıştı.

Gruplardan birinin lideri Bruno Placido, olayla hiçbir şekilde ilgilerinin bulunmadığını ifade ederek, soruşturmada yetkililerle iş birliği yapacağını kaydetti.

Placido, saldırının organize bir suç çetesinin para için yaptığı bir infaza benzediği yorumunda bulunarak, "Biz, bugüne kadar suçluların şiddetine cevap verdik ancak hiçbir surette katliam yapmadık." dedi.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
GuerreroMeksikaSaldırıSilahlı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5